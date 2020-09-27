Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном: що відбувається у спірному регіоні (відео)

Давній конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за території Нового Карабаху спалахнув з новою силою в неділю, 27 вересня. Перше повідомлення про бої в спірному регіоні з'явилося в Міністерстві закордонних справ Вірменії, де заявили, що саме Азербайджан завдав ракетних ударів по населених пунктах Нагірного Карабаху. Що відомо про обстріл станом на 27 вересня – читайте нижче.

Як все почалося: реакція МЗС і мобілізація

За даними вірменського МЗС, ракетні удари націлені "на мирні населені пункти", включаючи Степанакерт — столицю невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки. Єреван поклав "всю відповідальність за наслідки агресії" на Азербайджан.

Своєю чергою в Баку заявили про провокації з боку збройних сил Вірменії, які обстріляли позиції азербайджанських військових. У Міноборони Азербайджану зазначили, що їхні війська приступили до контрнаступальної операції по всій лінії фронту в Нагірному Карабасі.

Єреван повідомляв, що підбив два азербайджанських вертольота і три танки.

Міноборони Вірменії опублікувало відео знищення танків противника

Азербайджан своєю чергою заявив, що знищив 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів Оса підрозділів ППО Вірменії.

Відео від Міноборони Вірменії - знищення азербайджанських танків T-72

Після загострення ситуації в Нагірному Карабасі Вірменія оголосила надзвичайний стан та мобілізацію. "Влада" невизнаного Нагірного Карабаху також оголосила воєнний стан і загальну мобілізацію для чоловіків старше 18 років.

Що відомо про жертви

В Карабасі повідомляють про загибель двох мирних жителів в результаті ранкових обстрілу – загинула жінка з дитиною.

Як повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на "секретаря Ради безпеки" Карабаху Самвела Бабаяна, в ході бойових дій загинуло десять військовослужбовців армії невизнаної держави.

Азербайджан також заявляє про жертви серед цивільного населення і військових, поки не уточнюючи їх число.

Історія конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Більшість жителів Нагірного Карабаху — етнічні вірмени. Регіон, який за часів Радянського Союзу входив як автономія до складу Азербайджанської РСР, у 1988 році оголосив про вихід з неї та входження до складу Вірменської РСР. Згодом місцевий парламент заявив про незалежність Нагірно-Карабахської республіки.

У 1987 році конфлікт між Вірменією та Азербайджаном переріс у повномасштабні бойові дії, які тривали до 1994 року. У 1994 році за посередництва Москви було підписано угоду про перемир'я. Однак Нагірний Карабах не повернувся під контроль Азербайджану, Азербайджан також повністю або частково не контролює сім прилеглих до нього районів та частково або повністю контролює Мартакертський, Мартунинський і Шаумяновський райони Нагірного Карабаху.

Вірменія надає Нагірному Карабаху матеріальну допомогу, хоча фактично не визнає його незалежність. Час від часу там відбуваються збройні зіткнення. Зокрема, в середині липня 2020 року на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулося загострення ситуації, в результаті якого обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Україна визнає Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

Нагадаємо, що раніше в ОБСЄ закликали Вірменію та Азербайджан відновити переговори.

Також ми повідомляли, що Україна закликає Вірменію й Азербайджан повернутися до мирного діалогу.