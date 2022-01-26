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Кінець січня накриє труднощами і невдачами ці знаки Зодіаку

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Середа 26 січня 2022 06:00
Кінець січня накриє труднощами і невдачами ці знаки Зодіаку Фото: Гороскоп на січень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким не дуже пощастить в останні дні місяця. Комусь доведеться залагоджувати проблеми в особистому житті, у когось виникнуть труднощі на роботі або ж з фінансами.

Про це повідомляє Lunday.

Близнюки

В кінці місяця ваші стосунки з другою половинкою перейдуть в дуже напружену стадію через зіткнення інтересів. При цьому найспекотніші "баталії" чекають через фінанси. На роботі ймовірний черговий аврал, під час якого сварки з колегами будуть звичною справою. Астрологи радять не надавати цьому занадто великого значення, а вихідні провести в спокійній обстановці - вдома, або у тихому місці.

Рак

У представників знака можливе ускладнення хронічних захворювань. У деяких Раків не виключений розрив стосунків через розбіжності в поглядах на життя. Астрологи рекомендують задуматися: чи варто зберігати відносини, якщо вони загрожують вам порушенням душевного спокою або відмовою від власних цінностей.

Козеріг

Ви занадто зациклені на грошах і через це багато втрачаєте. Астрологи рекомендують уникати сутичок з товаришами по службі і надмірної амбітності. Наступні дні зірки радять вам приділити час спорту і комунікацій. Якщо ви давно не спілкувалися зі старими друзями, то обов'язково побачтеся з ними найближчими днями.

Раніше ми писали, що Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яким 2022 рік принесе божевільну удачу

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