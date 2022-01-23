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Глоба назвав тільки три знаки Зодіаку, яким 2022 рік принесе божевільну удачу

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Неділя 23 січня 2022 06:00
Глоба назвав тільки три знаки Зодіаку, яким 2022 рік принесе божевільну удачу Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість, яким знакам Зодіаку усміхнеться сильне везіння і удача. Астролог Павло Глоба назвав чотирьох представників зодіакального року, для яких новий період може стати чи не найщасливішим у житті.

Про це пише Rsute.

Овен

Вас чекає поворотний період, який настане вже в березні. Квітень стане періодом оновлення і дуже вдалим часом, щоб почати новий проект або відкрити справу. Щоб домогтися висот, не лінуйтеся і докладайте максимум зусиль, тоді все точно вийде.

Діва

У Діви настане період стабільності, а Фортуна буде допомагати вам у всіх життєвих сферах, підтримувати і дарувати безліч можливостей. Багато Дів у цьому році зіграють весілля і створять міцну і щасливу сім'ю. Не виключено також і поліпшення фінансового стану.

Терези

Удача буде усміхатися Терезам весь 2022 рік. Астролог каже, що можна сміливо відпочити після важкого періоду. Однак розслаблятися можна лише до березня. Як тільки настане весна, почнеться вдалий період і прийдуть кардинальні зміни.

Раніше астрологи також назвали три знаки Зодіаку, яким в січні може загрожувати банкрутство.

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