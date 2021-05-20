Кондуктор у Дніпрі влаштував запальні танці в салоні: "вибухове" відео
Кондуктор громадського транспорту влаштував запальні танці наприкінці робочої зміни в Дніпрі. Хлопець під гучну музику відірвався в порожньому салоні. Тепер відео гуляє по мережі і набирає перегляди.
Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.
На кадрах видно як молодий чоловік виконує відривний танець під клубний трек, що звучить на тлі.
А світло, що постійно моргає в салоні, надає тому, що відбувається, ще більшу схожість зі справжньою дискотекою.
Таким номером кондуктор, мабуть, вирішив відсвяткувати кінець важкого робочого дня.
"Кінець робочої зміни у працівника міського транспорту", - написали під записом.
Відео: Кондуктор у Дніпрі влаштував запальні танці (dnepr_operative)
Раніше ми писали, що у Миколаєві пасажир не встиг на трамвай і вирішив "помститися". Він забіг вперед транспортного засобу і біг так кілька кварталів, не даючи транспортному засобу набрати потрібну швидкість.
Також повідомлялося, що під Дніпром таксисти натовпом помстилися недбайливому клієнту, обливши його зеленкою з ніг до голови.