Кондуктор у Дніпрі влаштував запальні танці в салоні: "вибухове" відео

Кондуктор громадського транспорту влаштував запальні танці наприкінці робочої зміни в Дніпрі. Хлопець під гучну музику відірвався в порожньому салоні. Тепер відео гуляє по мережі і набирає перегляди.

А світло, що постійно моргає в салоні, надає тому, що відбувається, ще більшу схожість зі справжньою дискотекою.

На кадрах видно як молодий чоловік виконує відривний танець під клубний трек, що звучить на тлі.

Раніше ми писали, що у Миколаєві пасажир не встиг на трамвай і вирішив "помститися". Він забіг вперед транспортного засобу і біг так кілька кварталів, не даючи транспортному засобу набрати потрібну швидкість.

Також повідомлялося, що під Дніпром таксисти натовпом помстилися недбайливому клієнту, обливши його зеленкою з ніг до голови.