Кондратюк розповів про будинок, у який влучив снаряд окупантів: "це косметична історія"

Що з будинком

За словами Кондратюка, вони живуть в цьому будинку з травня.

"Це не порівняти з тими руйнуваннями, які ми бачимо в Бородянці, наприклад, - там жахливо, усі багатоповерхові будинки на центральній вулиці зруйновано, не лише багатоповерхові", - сказав він.

Він додав, що десь з-під села Бишева Київської області окупанти обстріляли "Градом" його будинок. Ворог зруйнував кондиціонер, вибито вікна та пошкоджено стіну.

"Не знаю, куди саме цілили, тому що в нашому лісі впало кілька снарядів і один відхилився в бік мого будинку. Це така косметична історія. Якби ж це було єдине, що зробили рашисти в Україні з житловим фондом. Але, на жаль, це не так", - додав продюсер.

Як виглядав будинок Ігоря Кондратюка, коли його обстріляли окупанти (facebook.com/kondratjukigor)

Про обстріл будинку Кондратюк дізнався від сусідів, які подзвонили через 10 хвилин після прильоту.

"Ми кожного дня живемо в будинку, бачимо цю стіну, але якось сприймається, що це було досить давно", - зазначив він.

Сам снаряд лежить біля будинку. Ведучий сподівається, що це перший та останній приліт. Відбудовувати стіну та вставляти вікна у будинку родина планує після війни.

"Ми не відбудовуємо стіну, бо вважаємо, що до кінця війни якось передчасно навіть вікна вставляти - ми їх забили ДСП і все, ніякої проблеми немає. Знову ж таки, у нас є дах над головою, електроенергія, гаряча вода, тому все відносно", - підкреслив Кондратюк.

Родина Кондратюка виїхала з будинку, коли дізналася, що танки окупантів в 12 км від них. Прийняли таке рішення, бо не хотіли ризикувати, адже в будинку було дуже багато людей, включаючи дітей та вагітну невістку сестри ведучого.