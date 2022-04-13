ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нехай горять в пеклі": Кондратюк показав снаряд, що потрапив в його будинок

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 12:51
"Нехай горять в пеклі": Кондратюк показав снаряд, що потрапив в його будинок Ігор Кондратюк показав зруйнований снарядом будинок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Популярний ведучий Ігор Кондратюк показав, як снаряд від "Граду" влучив у його будинок у Київській області. Це сталося 14 березня, але знімки шоумен показав тільки зараз.

Кадр він опублікував у Facebook.

Кондратюк уточнив, що снаряд має назву 9М22У, він випущений "Градом".

"Вчора сапери витягли те, що прилетіло в наш будинок 14 березня від росіян-вбивць (зараз російські модератори від Цукерберга знову забанять пост за такі слова???). Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів". Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни!",- написав ведучий.

&quot;Нехай горять в пеклі&quot;: Кондратюк показав снаряд, що потрапив в його будинок

У будинок Ігоря Кондратюка стріляли з" Граду " (фото:facebook.com/kondratjukigor)

Російська армія атакувала будинок Кондратюка в день його 60-річчя. Снаряд зачепив фасад будинку, вибив вікна і зробив воронку в землі. На щастя, на той момент в будинку нікого не було, сім'я виїхала до цього.

"Ми виїхали 2 березня, коли до російських танків залишалося 10 км.я забрав всю сім'ю, нас було 12 осіб", - повідомляв ігор раніше.

Як ми раніше писали, Ігор Кондратюк розповів про своє ставлення до російських артистам, в тому числі і до тих, які зараз підтримують Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Игорь Кондратюк
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку