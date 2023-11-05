Кому из знаков Зодиака повезет в ноябре? Вот список счастливчиков!

Рак

В этом месяце вам нужно пересмотреть свои ценности и определиться с перспективами. Однако самая сильная энергия будет вращаться вокруг вас.

Возможно, пора проститься с вашими знакомыми, общение с которыми больше не доставляет удовольствия. Вам следует поддерживать только те отношения, которые имеют для вас настоящую ценность.

В ноябре вы научитесь ставить себя на первое место. Это поможет получить ясность по поводу будущего. Все, с чем вы проститесь сейчас, снова вернется к вам в обновленном виде.

Дева

В этом месяце ваши эмоции не будут знать границ. Поэтому вы можете почувствовать необходимость делиться ими с вашим окружением. Вместо того чтобы пытаться понять природу этих порывов, просто сделайте это.

Для вас такая откровенность может быть сложной, но проявите настойчивость. Вы почувствуете облегчение, и вот почему ноябрь для вас удачен. Открываясь другим, вы станете на путь эмоциональной трансформации.

Примите временный дискомфорт. Вы откроете для себя силу и устойчивость, которые повлияют на ход вашей жизни.

Близнецы

Ваш социальный имидж играет для вас немаловажную роль. Вы пытаетесь сделать все, чтобы окружение воспринимало вас в положительном свете. Однако не забывайте о своем истинном "Я".

В ноябре обратите внимание на то, как вы общаетесь, как поступаете и какие решения принимаете. Вы можете понять, что люди вокруг воспринимали вас не таким, каким вы являетесь на самом деле.

Оставьте в своей жизни только тех, кто будет с вами при любых обстоятельствах и будет поддерживать всегда, когда вы будете в этом нуждаться.