"Кому война, а кому пальмы". Полякову с дочкой Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако
Украинская певица Оля Полякова поделилась кадрами с бэкстейджа съемки, которую звезда устроила со своей 19-летней дочерью на берегу моря. Кадры сделаны с их отдыха, вероятно, в Монако, где они были недавно. Впрочем, многие украинцы начали писать артистке, что таким хвастаться сейчас не время.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Полякову раскритиковали за беззаботные кадры из Монако
Ролик исполнительница запостила 24 марта, когда российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.
На видео звездная мама со старшей дочерью позируют на побережье, гуляют по улицам и меняют образы для будущих фото.
Для съемки Полякова выбрала блестящие платья и бархатные костюмы.
"Провели с дочкой несколько дней у моря", - подписала она публикацию.
Украинцы разделились на два лагеря
Не все пользователи сети оценили беззаботные кадры на берегу моря. В комментариях под публикацию называют это "издевательством над украинцами, переживающими войну".
- А ми провели 4 ночі в бомбосховищі. Та знов без світла сутки. Не так классно як море десь в Італії, але теж нічого
- Кому війна, а кому пальми та море
- Просто сором, люди гинуть!
- Щоб не плакати, дійсно треба сміятися не дивлячись ні на що! Хай вороги дивуються нашій витривалості!
- Захотіли - поїхали. Психіка повинна іноді відпочивати від тривог та ракет
Недавно Полякова "наехала" на Клопотенко из-за критики ее творчества.
Также исполнительница озадачила сеть странной деталью на фото.