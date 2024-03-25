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"Кому война, а кому пальмы". Полякову с дочкой Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако

Понедельник 25 марта 2024 12:15
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"Кому война, а кому пальмы". Полякову с дочкой Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако Оля Полякова с дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова поделилась кадрами с бэкстейджа съемки, которую звезда устроила со своей 19-летней дочерью на берегу моря. Кадры сделаны с их отдыха, вероятно, в Монако, где они были недавно. Впрочем, многие украинцы начали писать артистке, что таким хвастаться сейчас не время.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Полякову раскритиковали за беззаботные кадры из Монако

Ролик исполнительница запостила 24 марта, когда российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

На видео звездная мама со старшей дочерью позируют на побережье, гуляют по улицам и меняют образы для будущих фото.

Для съемки Полякова выбрала блестящие платья и бархатные костюмы.

"Провели с дочкой несколько дней у моря", - подписала она публикацию.

Украинцы разделились на два лагеря

Не все пользователи сети оценили беззаботные кадры на берегу моря. В комментариях под публикацию называют это "издевательством над украинцами, переживающими войну".

  • А ми провели 4 ночі в бомбосховищі. Та знов без світла сутки. Не так классно як море десь в Італії, але теж нічого
  • Кому війна, а кому пальми та море
  • Просто сором, люди гинуть!
  • Щоб не плакати, дійсно треба сміятися не дивлячись ні на що! Хай вороги дивуються нашій витривалості!
  • Захотіли - поїхали. Психіка повинна іноді відпочивати від тривог та ракет

Недавно Полякова "наехала" на Клопотенко из-за критики ее творчества.

Также исполнительница озадачила сеть странной деталью на фото.

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