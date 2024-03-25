"Кому война, а кому пальмы". Полякову с дочкой Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако

Украинская певица Оля Полякова поделилась кадрами с бэкстейджа съемки, которую звезда устроила со своей 19-летней дочерью на берегу моря. Кадры сделаны с их отдыха, вероятно, в Монако, где они были недавно. Впрочем, многие украинцы начали писать артистке, что таким хвастаться сейчас не время.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Полякову раскритиковали за беззаботные кадры из Монако

Ролик исполнительница запостила 24 марта, когда российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

На видео звездная мама со старшей дочерью позируют на побережье, гуляют по улицам и меняют образы для будущих фото.

Для съемки Полякова выбрала блестящие платья и бархатные костюмы.

"Провели с дочкой несколько дней у моря", - подписала она публикацию.

Украинцы разделились на два лагеря

Не все пользователи сети оценили беззаботные кадры на берегу моря. В комментариях под публикацию называют это "издевательством над украинцами, переживающими войну".