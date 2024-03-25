"Кому війна, а кому пальми". Полякову з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако

Українська співачка Оля Полякова поділилася кадрами з бекстейджу зйомки, яку зірка влаштувала зі своєю 19-річною донькою на березі моря. Кадри зроблені з їхнього відпочинку, ймовірно, у Монако, де вони були нещодавно. Втім, чимало українців почали писати артистці, що таким хизуватися нині не на часі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Полякову розкритикували за безтурботні кадри з Монако Ролик виконавиця запостила 24 березня, коли російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. На відео зіркова мама зі старшою донькою позують на узбережжі, гуляють вулицями та змінюють образи для майбутніх фото. Для зйомки Полякова обрала блискучі сукні та оксамитові костюми. "Провели з донькою кілька днів біля моря", - підписала вона публікацію. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Українці розділилася на два табори Далеко не всі користувачі мережі оцінили безтурботні кадри на березі моря. У коментарях під публікацію називають це "знущанням над українцями, які переживають війну". А ми провели 4 ночі в бомбосховищі. Та знов без світла сутки. Не так классно як море десь в Італії, але теж нічого

Кому війна, а кому пальми та море

Просто сором, люди гинуть!

Щоб не плакати, дійсно треба сміятися не дивлячись ні на що! Хай вороги дивуються нашій витривалості!

Захотіли - поїхали. Психіка повинна іноді відпочивати від тривог та ракет