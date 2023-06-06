В каком случае при повышении давления не нужны лекарства: врач говорит, что само пройдет

При повышении давления обычно требуется лекарство "скорой" помощи, а если у вас артериальная гипертензия (гипертония), то препараты, назначенные кардиологом, нужно принимать системно. Однако в некоторых случаях лекарства совсем не нужны.
Об этом рассказал психиатр, психотерапевт, невролог и нарколог Евгений Скрипник на своей странице Instagram.
По словам эксперта, "быстрые" лекарства от давления не стоит принимать, когда у вас паническая атака.
Действительно, во время панической атаки (ПА) у человека ускоряется сердцебиение и соответственно повышается артериальное давление. При этом сама атака длится недолго - от 5 до 15 минут. Когда она проходит, давление само падает.
А вот таблетки для понижения давления - берлиприл, амлодипин, эналаприл и т. д. действуют в течение 24 часов. То есть паническая атака закончится, а действие лекарства будет продолжаться. При этом они начнут действовать только через 30-40 минут, когда ПА не будет.
"Давление уже будет нормальное (после ПА. - Ред.). И давление начнет снижаться. То есть нет смысла принимать лекарства во время панической атаки. Имеется в виду от давления. Да и вообще", - заявил Скрипник.
Врач говорит, что в первую очередь вы должны понять, что, почему и как происходит при панической атаке. Что это просто выделение адреналина в кровь надпочечниками и в ответ на это наблюдаются изменения в организме:
То есть вы должны понимать, что адреналин циркулирует в крови 5-15 минут и дальше уже бездействует, иногда может повторно выделяться, снова 5-15 минут.
"Вам просто нужно не реагировать на симптомы, которые он вызывает. Думайте о панической атаке, не отвлекайтесь. Не нужно бегать, делать зарядку и т. д.", - советует врач.
Не стоит прибегать к избегающему поведению, считать предметы, дышать "по квадрату", бежать из тех мест, где случилась ПА, пить воду, пить лекарства или вызвать скорую.
То есть если не "вестись" на паническую атаку, головной мозг поймет, что выделение адреналина было ложным.
"Просто вы должны проживать, быть с ней (ПА. - Ред.), не пытаться делать что-то, чтобы она прошла", - отметил Скрипник.
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