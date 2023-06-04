Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении
При резких скачках давления - повышении или понижении, изменениях пульса или боли за грудиной следует принять "быстрые" меры, которые помогут нормализовать состояние. Они необходимы, когда рядом нет врача, или вы ждете экстренной помощи.
О том, как правильно это делать, в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
Если резко снизилось АД
Если ваше давление меньше 100/60 мм рт. ст., и вы чувствуете соответствующие симптомы, вам следует:
- выпить свежезаваренный чай
- съесть кусок черного шоколада
- лечь на диван, ноги закинуть на спинку дивана
- через 20 минут перемерить артериальное давление
Когда давление резко повысилось
Выпейте препарат "скорой" помощи. Например, таблетку каптоприла или моксонидина (физиотенс).
Главное: не принимайте аспирин при высоком давлении!
Что делать при смене пульса
Если низкий пульс:
- выпейте свежезаваренный чай
- примите капли Зеленина
Если высокий пульс (более 90 ударов в минуту):
- сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, повторите несколько раз
- примите анаприлин 10 мг
- если нет анаприлина, можно валокордин (барбовал, корвалол) - они помогут успокоиться
Важно! Если вы чувствуете, что это не просто тахикардия, а аритмия, то примите таблетку скорой помощи, которую рекомендовал ваш врач.
Боль за грудиной
- Если боль за грудиной, колючего, жгучего, давящего характера, отдающая в левую руку, левое плечо, возникшая после стресса или физической нагрузки, давление не ниже 120/80 мм рт. ст., то примите изо-мик спрей или таблетку нитроглицерина под язык и аспирин.
- Если боль ноющего характера, которая длится часами - примите успокоительные.
Важно помнить главное правило лечения гипертонии (артериальной гипертензии): оно должно быть системным при таком диагнозе. Нельзя самому себе назначать и отменять лекарства, когда стало лучше. Если заметили, что ваши лекарства перестали работать как следует, проконсультируйтесь с кардиологом для коррекции лечения.
Какое давление "нормальное"
Врач-кардиолог Юлия Смерека в Instagram дала следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:
Фото: instagram.com/likarsmereka
Ранее мы писали также о 10 наиболее редких заболеваниях в мире, о которых вы могли не знать.
Кроме того, читайте о самой приятной вещи, которая продлевает жизнь украинцев.