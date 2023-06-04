Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении

При резких скачках давления - повышении или понижении, изменениях пульса или боли за грудиной следует принять "быстрые" меры, которые помогут нормализовать состояние. Они необходимы, когда рядом нет врача, или вы ждете экстренной помощи.

О том, как правильно это делать, в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.

Если резко снизилось АД

Если ваше давление меньше 100/60 мм рт. ст., и вы чувствуете соответствующие симптомы, вам следует:

выпить свежезаваренный чай

съесть кусок черного шоколада

лечь на диван, ноги закинуть на спинку дивана

через 20 минут перемерить артериальное давление

Когда давление резко повысилось

Выпейте препарат "скорой" помощи. Например, таблетку каптоприла или моксонидина (физиотенс).

Главное: не принимайте аспирин при высоком давлении!

Что делать при смене пульса

Если низкий пульс:

выпейте свежезаваренный чай

примите капли Зеленина

Если высокий пульс (более 90 ударов в минуту):

сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, повторите несколько раз

примите анаприлин 10 мг

если нет анаприлина, можно валокордин (барбовал, корвалол) - они помогут успокоиться

Важно! Если вы чувствуете, что это не просто тахикардия, а аритмия, то примите таблетку скорой помощи, которую рекомендовал ваш врач.

Боль за грудиной

Если боль за грудиной, колючего, жгучего, давящего характера, отдающая в левую руку, левое плечо, возникшая после стресса или физической нагрузки, давление не ниже 120/80 мм рт. ст., то примите изо-мик спрей или таблетку нитроглицерина под язык и аспирин.

Если боль ноющего характера, которая длится часами - примите успокоительные.

Важно помнить главное правило лечения гипертонии (артериальной гипертензии): оно должно быть системным при таком диагнозе. Нельзя самому себе назначать и отменять лекарства, когда стало лучше. Если заметили, что ваши лекарства перестали работать как следует, проконсультируйтесь с кардиологом для коррекции лечения.

Какое давление "нормальное"

Врач-кардиолог Юлия Смерека в Instagram дала следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:

Фото: instagram.com/likarsmereka