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Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении

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Воскресенье 04 июня 2023 09:30
Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении Как помочь себе при изменениях давления или пульса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Анна Калиневич

При резких скачках давления - повышении или понижении, изменениях пульса или боли за грудиной следует принять "быстрые" меры, которые помогут нормализовать состояние. Они необходимы, когда рядом нет врача, или вы ждете экстренной помощи.

О том, как правильно это делать, в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.

Если резко снизилось АД

Если ваше давление меньше 100/60 мм рт. ст., и вы чувствуете соответствующие симптомы, вам следует:

  • выпить свежезаваренный чай
  • съесть кусок черного шоколада
  • лечь на диван, ноги закинуть на спинку дивана
  • через 20 минут перемерить артериальное давление

Когда давление резко повысилось

Выпейте препарат "скорой" помощи. Например, таблетку каптоприла или моксонидина (физиотенс).

Главное: не принимайте аспирин при высоком давлении!

Что делать при смене пульса

Если низкий пульс:

  • выпейте свежезаваренный чай
  • примите капли Зеленина

Если высокий пульс (более 90 ударов в минуту):

  • сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, повторите несколько раз
  • примите анаприлин 10 мг
  • если нет анаприлина, можно валокордин (барбовал, корвалол) - они помогут успокоиться

Важно! Если вы чувствуете, что это не просто тахикардия, а аритмия, то примите таблетку скорой помощи, которую рекомендовал ваш врач.

Боль за грудиной

  • Если боль за грудиной, колючего, жгучего, давящего характера, отдающая в левую руку, левое плечо, возникшая после стресса или физической нагрузки, давление не ниже 120/80 мм рт. ст., то примите изо-мик спрей или таблетку нитроглицерина под язык и аспирин.
  • Если боль ноющего характера, которая длится часами - примите успокоительные.

Важно помнить главное правило лечения гипертонии (артериальной гипертензии): оно должно быть системным при таком диагнозе. Нельзя самому себе назначать и отменять лекарства, когда стало лучше. Если заметили, что ваши лекарства перестали работать как следует, проконсультируйтесь с кардиологом для коррекции лечения.

Какое давление "нормальное"

Врач-кардиолог Юлия Смерека в Instagram дала следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:

Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении

Фото: instagram.com/likarsmereka

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