В якому випадку при підвищенні тиску не потрібні ліки: лікар каже, що саме минеться

Коли не треба збивати тиск

За словами експерта, "швидкі" ліки від тиску не варто приймати, коли у вас панічна атака.

Дійсно, під час панічної атаки (ПА) у людини пришвидшується серцебиття і, відповідно, підвищується артеріальний тиск. При цьому сама атака триває недовго - від 5 до 15 хвилин. Коли вона минає, тиск сам падає.

А от таблетки для зниження тиску – берліприл, амлодипін, еналапріл тощо діють протягом 24 годин. Тобто панічна атака закінчиться, а дія ліків триватиме. При цьому вони почнуть діяти лише через 30-40 хвилин, коли ПА вже не буде.

"Тиск вже буде нормальний (після ПА. - Ред.). І тиск почне знижуватись. Тобто нема сенсу приймати ліки під час панічної атаки. Мається на увазі від тиску. Та й взагалі", - заявив Скрипник.

Як пережити панічну атаку

Лікар каже, що в першу чергу ви повинні усвідомити, що, чому і як відбувається при панічній атаці. Що це просто виділення адреналіну в кров наднирниками і у відповідь на це спостерігаються зміни в організмі:

серцебиття - щоб кров йшла до м'язів, щоб ми краще "бігли за мамонтом, або втікали від нього"

підвищується тиск - щоб кров йшла до м'язів

дихання стає глибоким та частим - щоб кров насичувалась киснем і йшла до м'язів, знову для того, щоб "краще бігли від мамонта, або били його" і через це виникає також запаморочення - багато кисню

руки і нижні кінцівки пітніють - щоб ви краще "тримали мамонта або краще бігли по землі, щоб стопи не були слизькі"

тремтять руки - тому що напружуються м'язи верхніх кінцівок, спробуйте сильно напружити верхні кінцівки і потримати так, у вас буде тремор

нудота та діарея - шлунок та кишківник намагається позбутися зайвого вмісту, "щоб було легше бігти"

В такому випадку головний мозок сприймає виділення адреналіну як реальну загрозу, хоча вона й хибна.

Щоб пережити цей стан, варто перестати реагувати на симптоми

Тобто ви повинні розуміти, що адреналін циркулює в крові 5-15 хвилин і далі вже не діє, інколи може повторно виділятися, знову 5-15 хвилин.

"Вам просто потрібно не реагувати на симптоми, які він викликає. Думайте про панічну атаку, не відволікайтесь. Не потрібно бігати, робити зарядку тощо", - радить лікар.

Не варто вдаватися до уникаючої поведінки, рахувати предмети, дихати "по квадрату", тікати з тих місць, де трапилася ПА, пити воду, пити ліки чи викликати швидку.

Тобто якщо не "вестися" на панічну атаку, головний мозок зрозуміє, що виділення адреналіну було хибним.

"Просто ви повинні проживати, бути з нею (ПА. - Ред.), не намагатися робити щось, щоб вона пройшла", - зауважив Скрипник.