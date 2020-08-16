Кому посміхнеться удача: фінансовий гороскоп на тиждень

Гороскоп з 17 по 23 серпня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кого чекає успіх у фінансових операціях

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня допоможе всім знакам Зодіаку краще розібратися в ситуації, і досягти фінансових успіхів. Крім того, зірки підкажуть, коли можна ризикувати, а коли ні.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку на майбутньому тижні. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Овнам на цьому тижні потрібно більше часу приділити своєму здоров'ю і душевному стану. В цей період не можна залишатися без сил. На вихідних Овнам краще відпочити або зайнятися шопінгом.

Телець

Тельцям краще не навантажувати себе роботою, але й не варто уникати проблем і обов'язків. В іншому випадку у вашому житті може початися хаос, і будуть зриватися плани.

Близнюки

У Близнюків можуть проблеми в перші два дні тижня. Фінансова сфера на початку тижня буде досить складною, але до 19 серпня ситуація зміниться на краще. Можна робити покупки, а також вирушати в ділові поїздки.

Рак

У Раків буде досить важкий тиждень. Щоб вміння правильно розпоряджатися грошима вас не покидало, дуже важливо позитивно мислити. З 18 по 21 серпня можуть бути приємні новини про підвищення зарплати або про розширення бізнесу.

Лев

У Львів великий потенціал практично в усіх сферах. Зірки говорять про те, що їм необхідно розвивати свої таланти, і прагнути до розкриття потенціалу. Якщо нинішня робота вас не влаштовує, значить потрібно шукати іншу. Гроші краще витрачати тільки на найнеобхідніше.

Діва

Діви володіють потужною емпатією, яка дозволяє їм відчувати людей. Ця навичка буде дуже корисною у фінансовій сфері. Вона допоможе викрити злодіїв і недоброзичливців. Потрібно прислухатися до інтуїції. Вона підкаже, який шлях приведе до багатства та успіху.

Терези

Терезам необхідно діяти. Якщо представники цього знаку Зодіаку не будуть лінуватися, то зможуть досягти серйозних висот. Тиждень сприятливий для великих фінансових вкладень, придбання нерухомості, машин.

Скорпіон

Весь тиждень Скорпіони зможуть заробити більше грошей, ніж зазвичай, а також витратити їх з максимальною користю. При цьому займатися покупками краще до обіду.

Стрілець

Стрільцям астрологи радять витратити частину грошей на себе. Також можна побалувати своїх близьких подарунками. Якщо близькі просять позичити гроші, можна дати грошей, але необхідно відразу обумовити терміни повернення.

Козеріг

Життя Козерогів скоро зміниться в плані роботи та фінансів. Потрібно бути готовими до зміни роботи. При цьому гроші будуть йти до цілеспрямованих і щедрих людей, які здатні на пошуки компромісів у критичних ситуаціях.

Водолій

Водолії цього тижня отримають багато позитивної енергії. Буде успіх у нових починаннях і в досягненні цілей. Астрологи радять переходити від планування до реалізації задуманого.

Риби

Це будуть несприятливі дні, в які Риб чекають проблеми з фінансами. Також можливі грошові втрати, творча стагнація, негаразди в спілкуванні з колегами, партнерами або клієнтами. Рибам не радять ділитися ні з ким своїми планами.

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