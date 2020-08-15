Гороскоп на вересень по картах Таро: які зміни чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп по картах Таро на вересень 2020 (фото: pixabay.com)

Український таролог склала прогноз по картах Таро для всіх знаків Зодіаку на вересень 2020

Гороскоп по картах Таро на вересень 2020 підкаже всім дванадцяти знакам Зодіаку, які важливі життєві зміни і сюрпризи чекають нас у перший місяць осені. Таролог поділилася прогнозом у таких сферах, як любов, кар'єра, фінанси, здоров'я.

Таропрогноз склала для Styler відомий український таролог Олена Саламандра. Експерт дала важливі поради кожного зі знаків Зодіаку, як стати щасливими, коханими, знайти гармонію, оздоровитися і досягти висот у перший місяць осені.

Овен

Протягом вересня точно не буде нудно. У багатьох сферах життя Вас чекають приємні враження, динаміка, сюрпризи. Правильно розподіляйте свої сили, уникайте перевтоми.

Любов

Одиноким Овнам вересень принесе багато цікавих вражень. Очікуйте знайомства з романтичною людиною, шанс почати нові стосунки. Чекають симпатія, флірт, враження.

У Овнів у парі відбудеться зближення з партнером. Відмінний час для спільних покупок, планів на майбутнє. Захочеться перевести стосунки на новий рівень.

Робота і кар'єра

Відмінний місяць для руху вперед до своїх цілей та успіху. Нові ідеї, натхнення, трудоголізм принесуть успіх, приємний грошовий бонус.

Гроші

Фінансова сфера порадує Вас. Чекайте прибутку, приємних витрат.

Здоров'я

Остерігайтеся енергетичного вигорання, нездужань через перевтому. Здоров'я зміцнять прогулянки на природі.

Телець

Вересень принесе виконання задуманого за умови Ваших зусиль, працьовитості і завзятості.

Любов

В цьому місяці одиноким Тельцям краще спрямувати свою енергію на роботу. У коханні зустрінуться конфліктні люди, що втікають від серйозних стосунків. Не беріть близько до серця такі ситуації.

Тільцям в парі загрожують конфлікти з близькою людиною. Постарайтеся не давати волю емоціям, тоді сварки будуть скороминучими.

Робота і кар'єра

Нові ідеї втіляться в життя. На роботі проявіть себе з кращого боку. Продуктивні відносини з колегами і керівництвом.

Гроші

Порадує невеликий, але приємний прибуток. Вдалими будуть невеликі покупки і придбання в дім.

Здоров'я

Остерігайтеся загострення хронічних захворювань на тлі неприємних емоцій і переживань.

Близнюки

Місяць витримки, відмінних результатів. Непотрібне піде з Вашого життя.

Любов

Одиноких Близнюків чекає пауза в нових знайомствах. Зрозумієте чого хочете від любові, якогось людини бачите поруч. Підійдуть медитації, духовні практики.

Близнюки в парі відчують зближення з близькою людиною. Багато емоцій, романтика, спільні відвідування кафе, прогулянки.

Робота і кар'єра

Проявіть себе у кращого боку в професії. Потрібно показати свій характер, наполегливість, волю і працьовитість. Керівництво оцінить Вас по достоїнству.

Гроші

Основний прибуток очікується з роботи. Остерігайтеся фінансових авантюр. Вересень зажадає Вашої уваги до бюджету. Уникайте непотрібних витрат.

Здоров'я

Ризики застуд. Не затягуйте з візитом до лікаря у разі поганого самопочуття.

Рак

Місяць активності, ініціативи, приємних вражень. Настав час проявити себе в роботі і коханні. Будьте відкриті спілкуванню, приємному збігу обставин.

Любов

Самотніх Раків чекають довгоочікувані нові враження, симпатії. Захочете спілкуватися, знайомитися. Не відмовляйтеся від допомоги в пошуку другої половинки від колег або знайомих.

Раки в парі знайдуть гармонію у відносинах і близькість. Минулі конфлікти завершаться і поступляться місцем взаємопорозумінню.

Робота і кар'єра

Стабільність, міцність своїх позицій в процесії. Допомога колегам. Відчуєте свою значимість. Багато справи залагодяться і порадують відмінним результатом.

Гроші

Чекає прибуток, грошовий бонус з роботи.

Здоров'я

Хороше самопочуття. З увагою ставтеся до свого стану, радуйте приємними процедурами спа і відпочинком.

Лев

Уникайте обману і самообману. Місяць принесе ситуації, які стануть перевіркою на міцність. Мудрість, упевненість у собі, витримка.

Любов

Самотніх Левів чекають нові знайомства та враження. Осінь порадує симпатіями, шансом початку нових стосунків. Сміливо знайомтеся, не відкладайте життя на потім.

Левам у парі належить перевірка почуттів. Не беріть на себе всю відповідальність за стосунки. Діліть сімейні обов'язки з партнером, тоді конфлікти зміцнять пару.

Робота і кар'єра

Продуктивний місяць у роботі. Багато з зусиль принесуть результат, повагу оточуючих. Можливі нові співробітництва, прибуток.

Гроші

Очікується приємний грошовий бонус. Остерігайтеся фінансових авантюр. Не давайте в борг - гроші не повернуть, або дуже сильно затримають.

Здоров'я

Остерігайтеся вигорання, перевтоми. Стежте за сном, відпочинком. Уникайте трудоголізму, який негативно відіб'ється на здоров'ї.

Діва

Професіоналізм, активність, усвідомленість. Часу і уваги зажадає професійна сфера життя і здоров'я.

Любов

Самотніх Дів чекає повернення минулих любовних контактів. Перед Вами постане вибір - завершити цей зв'язок остаточно або дати шанс новому розвитку.

У Дів в парі відносини пройдуть період труднощів. Образи, конфлікти і переживання. Якщо Ви зробите правильні висновки - зв'язок зміцниться. Уникайте протягом місяця прийняття важливих рішень про долю відносин під впливом емоцій.

Робота і кар'єра

Робота у вересні вийде на перший план, порадує чудовими результатами. Проявіть лідерські якості. Керівництво зверне на Вас увагу.

Гроші

Бюджет зажадає Вашої уваги. Уникайте непередбачених витрат, імпульсивних покупок.

Здоров'я

Ризик загострення хронічних захворювань. Стан зміцнять прогулянки на свіжому повітрі, сонячні ванни.

Терези

Остерігайтеся обману, не вірте красивим словам і обіцянкам.

Любов

Одиноких Терезів чекають несподівані знайомства, позитив. Вам захочеться спілкування. Протилежна стать обдарує увагою.

Ваг в парі порадує зближення з близькою людиною. Згуртують загальні справи і завдання.

Робота і кар'єра

Продуктивність, хороші відносини з колегами і керівництвом. Робочі справи підуть в гору.

Гроші

Шанс невеликого прибутку, грошового бонусу. Якщо захочете придбати щось в будинок - покупка буде успішною.

Здоров'я

Остерігайтеся помилкових діагнозів і непотрібних витрат. Здоров'я зміцнять позитивні емоції, приємний відпочинок на природі.

Скорпіон

Місяць розвитку інтуїції, розуміння чого Ви хочете насправді. Остерігайтеся обману, красивих слів, яскравих обіцянок.

Любов

Одиноких Скорпіонів чекає період пізнання себе і протилежної статі. Не поспішайте починати нові стосунки. У Ваше особисте життя потрапить людина, яка не буде шукати стабільності.

Скорпіони у відносинах зіткнуться з труднощами, нерозумінням з боку близької людини. Постарайтеся не йти на конфлікти, з'ясування відносин.

Робота і кар'єра

Уникайте трудоголізму, відкритих конфліктів з керівництвом і колегами. Правильно розподіляйте свої сили. Скороминучі складності, стрес.

Гроші

Остерігайтеся фінансових авантюр, уникайте давання грошей у борг.

Здоров'я

Цурайтесь вигорання. Ризик загострення хронічних захворювань на тлі стресу. Перевтома.

Стрілець

Зібраність, віра у свої сили і нові можливості.

Любов

Самотні Стрільці будьте акуратні! Місяць не зовсім підходить для початку нової любові. Ви сприймете самотність або відмови з боку потенційних партнерів емоційно, близько до серця. Не втрачайте рівноваги і віри в себе.

Стрільців у відносинах чекає серйозність і відповідальність. Зі своїм партнером почнете замислюватися про спільне майбутнє. Хороший період перевести зв'язок на новий рівень.

Робота і кар'єра

У роботі дотримуйтеся наміченого плану, проявіть професіоналізм і зібраність. Сім разів відміряй - один відріж.

Гроші

Фінанси зажадають уваги. Ризик незапланованих витрат.

Здоров'я

Перевтома, втома, переживання погано позначаться на самопочутті. Більше відпочивайте.

Козеріг

Увага до справ, завзятість. Відмінний місяць для навчання, розвитку.

Любов

Для одиноких Козерогів місяць приготував шанс нового цікавого знайомства, яке виявиться перспективним і цілком може перерости в серйозний роман.

Козероги у відносинах приготуйтеся до маси домашніх справ, спільних завдань. Відносини зміцняться, якщо з близькою людиною Ви проявите себе як хороша команда.

Робота і кар'єра

Остерігайтеся обману, пліток і неперевірених фактів. Хтось захоче підвести Вас, виставити в непривабливому світлі для своєї вигоди. Проявіть увагу до завдань, грошей, документів.

Гроші

Уникайте грошових авантюр. Кошти в цьому місяці краще зберігати, ніж витрачати.

Здоров'я

Ризик застуд. Не відкладайте профілактику, вітаміни і загальнозміцнюючі заходи на потім.

Водолій

Серйозність, відповідальність, сили. Для багатьох близьких людей опинитеся підтримкою, опорою, протягнете руку в скрутну хвилину.

Любов

Самотні Водолії остерігайтеся попадання в любовні трикутники, пліток, переживань. Енергію краще направити в роботу, а в особистому житті зробити паузу. Потенційні партнери проявлять нечесність і несерйозність.

Водоліїв у відносинах порадує розуміння, близькість з партнером. Відмінний час для особистого життя, спільних поїздок, приємних вражень.

Робота і кар'єра

Багато завдань ляжуть на Ваші плечі, але Ви проявите себе з кращого боку. Прийде інформація про вирішення важливих робочих проблем. Навчання, розвиток.

Гроші

Фінансова сфера порадує надходженням, приємними давно задуманими витратами.

Здоров'я

Ризик нервового перенапруження. Зверніть увагу на своє самопочуття і здоров'я. Не нехтуйте відпочинком або навіть відпусткою.

Риби

Усвідомлення себе, своїх можливостей, розвиток інтуїції.

Любов

Самотні Риби не приймайте близько до серця самотність. Ви багато робили для відносин раніше, а зараз гарний час побути наодинці з самим собою і набратися сил для нової любові.

Риб в парі чекають приємні враження, близькість з партнером. Відносини зміцнять поїздки, зміна обстановки, романтика.

Робота і кар'єра

Скороминучі конфлікти з колегами тільки посилять Ваш професіоналізм та наполегливість.

Гроші

Стабільність в грошових питаннях. Намагайтеся утримуватися від спонтанних і непродуманих покупок.

Здоров'я

Ризик перевтоми, нервового напруження. Частіше бувайте на свіжому повітрі.

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