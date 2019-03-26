Кому не пощастить: синоптики розповіли, де буде йти сніг

Погода в Україні у середу, 27 березня, очікується нестабільною в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують зниження температури, дощ, місцями мокрий сніг. Про це повідомили на сайті Українського Гідрометцентру.

В Україні очікується істотне погіршення погодних умов, яке розпочнеться з західних областей і поступово переміститься в центр, а також на південний схід країни.

У східних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. У Дніпрі та Полтаві пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі температура опуститься до +2 +4 градусів, у Полтаві та Дніпрі до -1 градуса. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +9 градусів.

Південні області опиняться під впливом снігового циклону. Вночі від +1 до +5 градусів. Вдень пройде дощ з мокрим снігом, повітря прогріється до +7 +10 градусів.

У Криму без опадів, сонячно. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

У північних областях хмарно і холодно. Вночі температура опуститься до -2 градусів, вдень пройде невеликий мокрий сніг, +4 +6 градусів.

На заході країни без опадів і сонячно. Невеликий сніг очікується лише в Хмельницькій області. Вночі від 0 до -2 градусів. Вдень від +3 до +6 градусів, на Закарпатті до +8 градусів.

В центральних областях України буде холодно і мокро. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень очікується мокрий сніг, стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.

У столиці 27 березня також буде холодно. Вночі до -1 градуса, вдень пройде мокрий сніг, повітря прогріється до +3 +5 градусів.

Погода в Україні 27 березня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик налякала українців сніговим прогнозом.

А також розповідали про те, що народний синоптик дав тривожний прогноз на квітень.