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Кому не можна їсти редис: може викликати появу пухлин

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Понеділок 23 травня 2022 20:55
Кому не можна їсти редис: може викликати появу пухлин Кому заборонено їсти редис (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Редис - один з перших овочів, що з’являється на ринку навесні. Він містить корисні речовини, які необхідні організму людини.

Однак, не усім людям можна їсти цей овоч. Кому він може нашкодити - читайте нижче.

Кому заборонено їсти редиску

  • не можна їсти людям з проблемами щитовидної залози, бо зловживання може викликати появу пухлин;
  • під забороною для тих людей, хто страждає від виразки;
  • не рекомендовано їсти при загостреннях захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки та печінки;
  • при схильності до печії;
  • при гастриті з підвищеним виробленням шлункового соку;
  • при кишковому коліті;
  • при грудному вигодовуванні;
  • при індивідуальній непереносимості.

Скільки можна споживати

Фахівці радять не вживати редиску кожен день. Все тому, що можна викликати дискомфорт в кишечнику. Також овоч заборонено вживати натщесерце, адже гірчичні масла здатні викликати сильний опік слизової оболонки.

Безпечною нормою є - до 300 грам редиски на добу.

Як вибрати редиску

Під час купівлі редиски потрібно звертати увагу на те, щоб вона була гладка, тверда та без тріщин.

Чорні точки на редисці свідчать про те, що вона вже не свіжа і починає гнити.

Також перед вживанням редису її можна замочувати на півгодини в солоній воді, це допоможе позбутися від шкідливих речовин.

Окрім того, зберігати її потрібно в холодильнику з бадиллям - 2-3 дні, без - близько 7 днів.

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