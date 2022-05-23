Кому нельзя есть редис: может вызвать появление опухолей
Редис - один из первых овощей, появляющийся на рынке весной. Он содержит полезные вещества, которые необходимы организму человека.
Однако, не всем людям можно есть этот овощ. Кому он может навредить - читайте ниже.
Кому запрещено есть редиску
- нельзя есть людям с проблемами щитовидной железы, потому что злоупотребление может вызвать появление опухолей;
- под запретом для тех людей, кто страдает от язвы;
- не рекомендуется есть при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени;
- при склонности к изжоге;
- при гастрите с повышенной выработкой желудочного сока;
- при кишечном колите;
- при грудном вскармливании;
- при индивидуальной непереносимости.
Сколько можно потреблять
Специалисты советуют не употреблять редиску каждый день. Все потому, что можно вызвать дискомфорт в кишечнике. Также овощ запрещено употреблять натощак, ведь горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой оболочки.
Безопасной нормой является - до 300 грамм редиса в сутки.
Как выбрать редиску
При покупке редиски нужно обращать внимание на то, чтобы она была гладкая, твердая и без трещин.
Черные точки на редиске говорят, что она уже не свежая и начинает гнить.
Также перед употреблением редису ее можно замачивать на полчаса в соленой воде, это поможет избавиться от вредных веществ.
Кроме того, хранить ее нужно в холодильнике с ботвой - 2-3 дня, без - около 7 дней.
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