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Кому нельзя есть редис: может вызвать появление опухолей

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Понедельник 23 мая 2022 20:55
Кому нельзя есть редис: может вызвать появление опухолей Кому запрещено есть редис (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Редис - один из первых овощей, появляющийся на рынке весной. Он содержит полезные вещества, которые необходимы организму человека.

Однако, не всем людям можно есть этот овощ. Кому он может навредить - читайте ниже.

Кому запрещено есть редиску

  • нельзя есть людям с проблемами щитовидной железы, потому что злоупотребление может вызвать появление опухолей;
  • под запретом для тех людей, кто страдает от язвы;
  • не рекомендуется есть при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени;
  • при склонности к изжоге;
  • при гастрите с повышенной выработкой желудочного сока;
  • при кишечном колите;
  • при грудном вскармливании;
  • при индивидуальной непереносимости.

Сколько можно потреблять

Специалисты советуют не употреблять редиску каждый день. Все потому, что можно вызвать дискомфорт в кишечнике. Также овощ запрещено употреблять натощак, ведь горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой оболочки.

Безопасной нормой является - до 300 грамм редиса в сутки.

Как выбрать редиску

При покупке редиски нужно обращать внимание на то, чтобы она была гладкая, твердая и без трещин.

Черные точки на редиске говорят, что она уже не свежая и начинает гнить.

Также перед употреблением редису ее можно замачивать на полчаса в соленой воде, это поможет избавиться от вредных веществ.

Кроме того, хранить ее нужно в холодильнике с ботвой - 2-3 дня, без - около 7 дней.

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