Кому нельзя есть жареный картофель и почему

Можно ли есть часто жареный картофель

Употребление жареного картофеля дважды в день может быть не самым здравым выбором, поскольку жареная пища обычно содержит много калорий, жира и натрия. Питание с высоким содержанием жареной пищи связано с повышенным риском различных проблем со здоровьем, таких как ожирение, болезни сердца и диабет 2 типа.

Однако нечастое употребление жареного картофеля в рамках сбалансированной диеты вряд ли нанесет значительный ущерб.

Если вы решили есть жареную картошку, важно учитывать размер порции, способ приготовления и частоту потребления.

Например, приготовление картофеля в духовке может быть более здоровой альтернативой жарке во фритюре, а включение различных других богатых питательными веществами продуктов в ваш рацион может помочь сбалансировать потенциальные негативные последствия потребления жареного картофеля.

В целом рекомендуется отдавать предпочтение питанию, включающему различные цельные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные белки и цельные зерна, одновременно ограничивая потребление обработанной и жареной пищи.

Кому нельзя есть жареный картофель

В Американском журнале клинического питания утверждается, что картофель фри удваивает риск смертности от болезней.

Но прежде всего авторы связывают не потребление картофеля в целом, а только потребление жареного картофеля с более высоким уровнем смертности.

Кстати, употребление жареного картофеля не привело к повышению риска смертности.

Итог – ешьте домашний жареный картофель раз в неделю, или реже.

Жареный картофель – не полезен для организма (deepsouthdish.com)

Почему жареный картофель вреден

Вредные жиры

При жарке картофеля во фритюре непосредственно в масле могут возникнуть вредные для здоровья жиры, в частности трансжиры и окисленные жиры.

Многочисленные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, воспаление и повышенный уровень холестерина, были связаны с этими жирами.

Повышенное содержание калорий

Когда картофель пережарен, он впитывает больше масла, что увеличивает количество содержащихся в нем калорий. А это приводит к увеличению веса.

Образование акриламида

Вещество под названием акриламид может возникнуть, когда картофель переваривают на сильном огне. Это молекула, которая естественно образуется в картофеле и других крахмалистых продуктах, когда они готовятся при высокой температуре, и была определена как возможный канцероген.

Утрата питательных веществ

Питательные вещества в жареном картофеле могут быть потеряны во время длительного жарения, что делает его менее насыщенным питательными веществами, чем его запеченные или вареные аналоги.

Проблемы с пищеварением

Людям с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением может быть трудно переваривать пережаренный картофель, поскольку кишечный дистресс, вздутие живота и боль могут быть результатом высокого содержания жира и жира в жареном картофеле.