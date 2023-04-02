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Кому нельзя есть редиску и в чем ее настоящая польза

Кому нельзя есть редису (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

На рынке и полках супермаркетов запестрело свежей зеленью и сезонными овощами. Самыми первыми из них обычно появляется розовая и хрустящая редиска. При всей вероятной пользе овоща употреблять его можно далеко не всем.

Об этом в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

Питательную ценность редиски недооценивают

По словам диетолога, корнеплод более полезный, чем большинство из нас привыкли о нем думать.

Редис содержит:

  • витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР,
  • необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Немного горьковатый, острый вкус обеспечивает редиске горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

Как купить хороший овощ

При покупке проверяйте редиску на ощупь:

  • она должна быть абсолютно твердой, иначе вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры,
  • кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочная, хрустящая редиска с легким горчичным вкусом - прекрасное дополнение к любому салату. Чтобы повысить ее хрустящие свойства, подержите несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавьтесь от избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Кому редиску есть нельзя

Овощ противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.

Отметим, что в этом году цены на ранний овощ немного кусачие. Так, по состоянию на начало апреля за редиску просят 120 грн/кг, а маленький пучок обойдется в 25-30 грн.

Раньше мы писали, что произошло с женщиной, которая в течение трех месяцев отказывалась от потребления сахара.

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