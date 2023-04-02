Кому нельзя есть редиску и в чем ее настоящая польза

Питательную ценность редиски недооценивают

По словам диетолога, корнеплод более полезный, чем большинство из нас привыкли о нем думать.

Редис содержит:

витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР,

необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Немного горьковатый, острый вкус обеспечивает редиске горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

Как купить хороший овощ

При покупке проверяйте редиску на ощупь:

она должна быть абсолютно твердой, иначе вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры,

кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочная, хрустящая редиска с легким горчичным вкусом - прекрасное дополнение к любому салату. Чтобы повысить ее хрустящие свойства, подержите несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавьтесь от избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Кому редиску есть нельзя

Овощ противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.

Отметим, что в этом году цены на ранний овощ немного кусачие. Так, по состоянию на начало апреля за редиску просят 120 грн/кг, а маленький пучок обойдется в 25-30 грн.