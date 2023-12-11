Комплексное руководство по очистке памяти для Android и iOS

Наверное большинство украинцев хотя бы раз в жизни, но все же видели на экране смартфона сообщения о том, что в устройстве недостаточно памяти, или память переполнена. Преодолеть эту проблему можно разными путями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о разных способах освобождения места на телефоне - как можно очистить память Android или iOS.
При подготовке материала были использованы следующие источники: iMobie, Guiding Tech, Consumer Reports, Asurion, Breezee, ITbox.
Содержание
Если ваш телефон "подтормаживает" во время работы или сообщает о недостаточном количестве памяти на устройстве, не обязательно нужно сразу что-то удалять.
Прежде всего следует попытаться расширить объем памяти вашего гаджета.
Для этого можно использовать SD-карту (большинство современных телефонов поддерживают их использование и имеют для этого специальный свободный слот):
Вставив выбранную карту в телефон, нужно перенести на нее все возможные данные (фотографии, аудио и видеофайлы и т. п.), освободив тем самым место на устройстве.
Если ваш смартфон не имеет слота для microSD (или он уже занят), то разгрузить память смартфона помогут облачные сервисы.
Пользователям устройств Android и iOS по умолчанию доступны Google Диск и iCloud соответственно.
Для освобождения памяти на телефоне Android нужно зайти в меню "Настройки", выбрать подпункт "Память" ("Данные и хранилище"), перейти в "Использование хранилища" и нажать значок "Очистить" напротив необходимого пункта.
В меню "Данные и хранилище" есть также подпункт "Автозагрузка медиа", который следует отключить.
Если же "мастер очистки" предложит вам освободить место в хранилище автоматически (удалив выбранные им файлы), лучше такого предложения отказаться и нажать "Не сейчас".
После этого вы увидите список "Рекомендуется для очистки".
Удалить можно, прежде всего, "Ненужные файлы".
Затем следует проверить "Данные приложений" и выбрать для удаления те файлы, которые вам не нужны (чаще всего память могут засорять мессенджеры Telegram, WhatsApp и др.).
Иногда очистить стоит также историю и кэшированные данные вашего браузера Google Chrome. Для этого нужно нажать три точки в верхнем правом углу - перейти к подпункту "История" - выбрать "Очистить историю" - выбрать тип данных и период - нажать "Удалить данные".
Если для очистки памяти у вас больше, чем несколько минут, проверьте также "Дублированные файлы" и "Не используемые приложения".
Напоследок следует выполнить еще одно важное действие (чтобы очищенный кэш не возвращался назад через несколько дней).
В меню "Использование хранилища" поднимитесь вверх и переместите ползунок "Сохранять медиа" на отметку "3 дня".
В настройках смартфонов Apple нет специальной кнопки или меню для удаления "мусора" - приходится делать это вручную.
Для того чтобы очистить кэш на iPhone, можно:
Глубокая очистка памяти телефона отличается от быстрой (поверхностной) тем, что охватывает поиск и удаление:
Проводить глубокую очистку памяти телефона советуют:
Полностью очистить телефон Android помогут специализированные приложения. Лучшими среди них (по функциональности, удобству и интерфейсу) большинство экспертов считают:
Существует также самый "радикальный" метод очистки телефона - сброс телефона к заводским настройкам.
Это можно сделать двумя способами:
Напомним, ранее мы рассказывали о простых методах, как узнать пароль от Wi-Fi.
Читайте также, как получить гарантию на товар в электронном виде.