Комплексное руководство по очистке памяти для Android и iOS

Содержание

Как освободить место на телефоне, ничего не удаляя

Если ваш телефон "подтормаживает" во время работы или сообщает о недостаточном количестве памяти на устройстве, не обязательно нужно сразу что-то удалять.

Прежде всего следует попытаться расширить объем памяти вашего гаджета.

Для этого можно использовать SD-карту (большинство современных телефонов поддерживают их использование и имеют для этого специальный свободный слот):

для нечастых фотографий, небольшого количества музыки или видео (с разрешением до Full HD) можно ограничиться 32 ГБ

если вы любите хранить на телефоне большие объемы музыки и видеоролики с большим разрешением - стоит выбрать карту на 64 ГБ или на 128 ГБ

другой вероятный вариант для смартфона может составлять обычно SD-карту на 256 ГБ

Вставив выбранную карту в телефон, нужно перенести на нее все возможные данные (фотографии, аудио и видеофайлы и т. п.), освободив тем самым место на устройстве.

Если ваш смартфон не имеет слота для microSD (или он уже занят), то разгрузить память смартфона помогут облачные сервисы.

Пользователям устройств Android и iOS по умолчанию доступны Google Диск и iCloud соответственно.

Как быстро очистить память телефона Андроид

Для освобождения памяти на телефоне Android нужно зайти в меню "Настройки", выбрать подпункт "Память" ("Данные и хранилище"), перейти в "Использование хранилища" и нажать значок "Очистить" напротив необходимого пункта.

В меню "Данные и хранилище" есть также подпункт "Автозагрузка медиа", который следует отключить.

Если же "мастер очистки" предложит вам освободить место в хранилище автоматически (удалив выбранные им файлы), лучше такого предложения отказаться и нажать "Не сейчас".

После этого вы увидите список "Рекомендуется для очистки".

Удалить можно, прежде всего, "Ненужные файлы".

Затем следует проверить "Данные приложений" и выбрать для удаления те файлы, которые вам не нужны (чаще всего память могут засорять мессенджеры Telegram, WhatsApp и др.).

Иногда очистить стоит также историю и кэшированные данные вашего браузера Google Chrome. Для этого нужно нажать три точки в верхнем правом углу - перейти к подпункту "История" - выбрать "Очистить историю" - выбрать тип данных и период - нажать "Удалить данные".

Если для очистки памяти у вас больше, чем несколько минут, проверьте также "Дублированные файлы" и "Не используемые приложения".

Напоследок следует выполнить еще одно важное действие (чтобы очищенный кэш не возвращался назад через несколько дней).

В меню "Использование хранилища" поднимитесь вверх и переместите ползунок "Сохранять медиа" на отметку "3 дня".

Как быстро очистить память телефона Айфон

В настройках смартфонов Apple нет специальной кнопки или меню для удаления "мусора" - приходится делать это вручную.

Для того чтобы очистить кэш на iPhone, можно:

сгрузить (данные сохранятся) или удалить неиспользуемые программы (в главном меню выбрать "Настройки" - "Основные" - "Хранилище iPhone")

очистить хранилище в мессенджерах (в каждом из них придется делать это отдельно)

удалить загруженные аудио из Spotify, Music YouTube, Apple Music

оптимизировать картинки и фото

очистить историю в браузере Safari ("Настройки" - "Safari" - "Удалить историю и данные сайтов")

Что такое глубокая очистка памяти телефона

Глубокая очистка памяти телефона отличается от быстрой (поверхностной) тем, что охватывает поиск и удаление:

спама

ненужных APK-файлов (архивированных кодов Android-приложений)

Проводить глубокую очистку памяти телефона советуют:

с помощью специально созданных для этого приложений (программ)

через компьютер (ноутбук)

в режиме разработчиков (этот вариант - только для продвинутых пользователей)

Как полностью очистить телефон на Андроид

Полностью очистить телефон Android помогут специализированные приложения. Лучшими среди них (по функциональности, удобству и интерфейсу) большинство экспертов считают:

Google Files

1Tap Cleaner

Junk Cleaner

One ToolKit

Avast Cleanup

CCleaner

Существует также самый "радикальный" метод очистки телефона - сброс телефона к заводским настройкам.

Это можно сделать двумя способами: