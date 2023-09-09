В YASNO назвали 7 процедур, которые нужно сделать до начала отопительного сезона

Проверьте двери и окна

Если при проверке окон и дверей обнаружили щели, то установите резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и доводчики. Этими простыми действиями вы устраните сквозняки, теплый воздух не будет выходить на улицу, а холодный - не попадет в помещение.

Грамотно расставьте мебель

Кровати, диваны и кресла поставьте как можно дальше от наружных стен. Так, в зонах отдыха будет держаться более комфортная температура без дополнительного обогрева. Также нужно позаботиться, чтобы батареи не были заставлены мебелью, иначе они будут нагревать ее, а не воздух.

Подготовьте батареи

Тщательно вымойте батареи от пыли и установите за ними экраны из фольги. Это увеличит теплоотдачу на 20%. Также важно, чтобы шторы не заслоняли батареи. Если они слишком длинные, то можно их просто поднимать, чтобы максимально открыть нагревательную часть.

Купите обогреватели

Следует заранее позаботиться о дополнительных средствах обогрева на тот случай, если не будет центрального отопления. Перед покупкой обогревателя учитывайте особенности помещения, принцип действия и потребления электроэнергии.

Если включать электрообогреватель ежедневно по 6 часов в течение месяца, то потребление керамического, конвекторного или инфракрасного составит 90-270 кВт/ч, масляного 270-450 кВт/ч, тепловентилятора - 360-720 кВт/ч.

Обогревать помещение можно и кондиционером. Для этого проверьте состояние и температурный режим, при котором он может работать в холодный период.

Проверьте проводку

При увеличении нагрузки на сеть может выйти из строя проводка. Поэтому проверьте ее исправность, а также пригодны ли к работе розетки и энергоприборы. Для этого лучше воспользоваться услугами специалиста.

Утеплите подъезд

Жителям многоэтажек также стоит позаботиться об утеплении подъезда. Следует проверить, плотно ли закрываются окна и двери. Целесообразно тоже проверить подвал и крышу, чтобы убедиться в целостности покрытия и утеплении трубопроводов.

Позаботьтесь о резервном источнике питания

Скорее всего, в этом отопительном сезоне снова будут выключать свет. В таких случаях понадобятся зарядные станции. В отличие от генераторов они не производят электроэнергию, а накапливают ее. Зарядив такие устройства от обычной розетки, при обесточивании ими можно питать электроприборы. О том, как правильно выбрать зарядную станцию, читайте здесь.