Как не переплачивать за электроэнергию, пользуясь бойлером: лайфхаки от Yasno
Бойлером пользуется практически каждая украинская семья. Этот прибор "съедает" много электроэнергии, но применяя несколько лайфхаков, можно существенно снизить потребление света.
О том, как экономить электроэнергию, пользуясь бойлером, рассказали в компании YASNO.
Как правильно выбрать бойлер
Бойлер - один из самых затратных электроприборов. Для семьи из трех человек это устройство нагревает около 6 куб. м и наматывает до 200 кВтч в месяц.
"Если вы только на этапе выбора бойлера, тогда, прежде всего, нужно определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л - это лишние средства и перерасход энергии", - объясняют в компании.
Также обязательно обращайте внимание на класс эффективности - он должен быть А/А+ и выше.
"Использование таких энергоемких приборов, как бойлер, сегодня необходимо для многих семей, но это и дополнительные затраты. Уменьшить их можно, не ограничивая себя в комфорте. Для этого выбирайте современные энергосберегающие модели и всей семьей следуйте советам по энергоэффективности", - советует эксперт по энергоэффективным товарам YASNO Сергей Перун.
Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер
Уменьшить расход электроэнергии и, соответственно, сумму в платежке помогут следующие лайфхаки:
- отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов - это снизит энергопотребление без ограничения комфорта
- вовремя очищайте и удаляйте накипь внутри бойлера
- установите автоматическое включение/выключение бойлера через разумную розетку. Если есть такая розетка и двухзонный счетчик, за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле
- не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры
Как получать бонусы за оплату электроэнергии
Потребители, которые откажутся от бумажных платежек в пользу электронных, смогут получать бонусы в размере 10% от суммы оплаты. При этом важно своевременно оплачивать квитанции. А накопленные бонусы можно использовать для приобретения бытовых товаров в магазине YASNO.
"Перейти" на электронные платежки можно в собственном кабинете. Вот ссылки:
- для Киева
- для Донецкой области
- для Днепропетровской области
Подробнее о том, как насчитывают бонусы и когда ими можно использовать, читайте здесь.
Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать, чтобы не начислялись платежки за свет, если в квартире никто не живет.
Читайте также о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.