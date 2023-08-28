Как не переплачивать за электроэнергию, пользуясь бойлером: лайфхаки от Yasno

Бойлером пользуется практически каждая украинская семья. Этот прибор "съедает" много электроэнергии, но применяя несколько лайфхаков, можно существенно снизить потребление света.

О том, как экономить электроэнергию, пользуясь бойлером, рассказали в компании YASNO.

Как правильно выбрать бойлер

Бойлер - один из самых затратных электроприборов. Для семьи из трех человек это устройство нагревает около 6 куб. м и наматывает до 200 кВтч в месяц.

"Если вы только на этапе выбора бойлера, тогда, прежде всего, нужно определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л - это лишние средства и перерасход энергии", - объясняют в компании.

Также обязательно обращайте внимание на класс эффективности - он должен быть А/А+ и выше.

"Использование таких энергоемких приборов, как бойлер, сегодня необходимо для многих семей, но это и дополнительные затраты. Уменьшить их можно, не ограничивая себя в комфорте. Для этого выбирайте современные энергосберегающие модели и всей семьей следуйте советам по энергоэффективности", - советует эксперт по энергоэффективным товарам YASNO Сергей Перун.

Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер

Уменьшить расход электроэнергии и, соответственно, сумму в платежке помогут следующие лайфхаки:

отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов - это снизит энергопотребление без ограничения комфорта

вовремя очищайте и удаляйте накипь внутри бойлера

установите автоматическое включение/выключение бойлера через разумную розетку. Если есть такая розетка и двухзонный счетчик, за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле

не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры

Как получать бонусы за оплату электроэнергии

Потребители, которые откажутся от бумажных платежек в пользу электронных, смогут получать бонусы в размере 10% от суммы оплаты. При этом важно своевременно оплачивать квитанции. А накопленные бонусы можно использовать для приобретения бытовых товаров в магазине YASNO.

"Перейти" на электронные платежки можно в собственном кабинете. Вот ссылки:

Подробнее о том, как насчитывают бонусы и когда ими можно использовать, читайте здесь.