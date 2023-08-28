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Как не переплачивать за электроэнергию, пользуясь бойлером: лайфхаки от Yasno

Понедельник 28 августа 2023 17:16
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Как не переплачивать за электроэнергию, пользуясь бойлером: лайфхаки от Yasno Как экономить электроэнергию при использовании бойлера (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Бойлером пользуется практически каждая украинская семья. Этот прибор "съедает" много электроэнергии, но применяя несколько лайфхаков, можно существенно снизить потребление света.

О том, как экономить электроэнергию, пользуясь бойлером, рассказали в компании YASNO.

Как правильно выбрать бойлер

Бойлер - один из самых затратных электроприборов. Для семьи из трех человек это устройство нагревает около 6 куб. м и наматывает до 200 кВтч в месяц.

"Если вы только на этапе выбора бойлера, тогда, прежде всего, нужно определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л - это лишние средства и перерасход энергии", - объясняют в компании.

Также обязательно обращайте внимание на класс эффективности - он должен быть А/А+ и выше.

"Использование таких энергоемких приборов, как бойлер, сегодня необходимо для многих семей, но это и дополнительные затраты. Уменьшить их можно, не ограничивая себя в комфорте. Для этого выбирайте современные энергосберегающие модели и всей семьей следуйте советам по энергоэффективности", - советует эксперт по энергоэффективным товарам YASNO Сергей Перун.

Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер

Уменьшить расход электроэнергии и, соответственно, сумму в платежке помогут следующие лайфхаки:

  • отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов - это снизит энергопотребление без ограничения комфорта
  • вовремя очищайте и удаляйте накипь внутри бойлера
  • установите автоматическое включение/выключение бойлера через разумную розетку. Если есть такая розетка и двухзонный счетчик, за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле
  • не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры

Как получать бонусы за оплату электроэнергии

Потребители, которые откажутся от бумажных платежек в пользу электронных, смогут получать бонусы в размере 10% от суммы оплаты. При этом важно своевременно оплачивать квитанции. А накопленные бонусы можно использовать для приобретения бытовых товаров в магазине YASNO.

"Перейти" на электронные платежки можно в собственном кабинете. Вот ссылки:

Подробнее о том, как насчитывают бонусы и когда ими можно использовать, читайте здесь.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать, чтобы не начислялись платежки за свет, если в квартире никто не живет.

Читайте также о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.

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