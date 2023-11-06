Компактная изнутри: в сети появилось видео разобранной консоли PlayStation 5

На сервисе YouTube появилось видео, в котором производится разборка новой, более компактной версии игровой консоли PlayStation 5. Иногда ее называют PS5 Slim, хотя этот термин отсутствует в официальном названии, установленном Sony.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о видеоиграх VGC .

В этом видеоролике автор анализирует консоль, разбирая ее на отдельные компоненты, а также сравнивает ее с предыдущей моделью. Его вывод состоит в том, что новая компактная версия немного отличается по размерам от оригинальной.

Новая цифровая версия PlayStation 5 имеет массу 2,6 килограмма по сравнению с предыдущей версией весом 3,4 килограмма. В то же время новая версия с дисководом весит 3,2 килограмма, тогда как предыдущая имеет массу 3,9 килограмма.

Особенностью новой версии есть то, что дисковод можно легко снять без использования специальных инструментов, поскольку он подключается к материнской плате через один разъем. Однако для доступа к отсеку SSD все еще требуется отвертка.

Автор видео также выразил недовольство по поводу новой горизонтальной стойки, которая входит в комплект поставки и является двумя пластиковыми зажимами. Вертикальная подставка продается отдельно.

Цены на новую консоль с накопителем составляют 499,99 долларов (18 000 гривен), в то время как версия PS5 Digital Edition стоит 449,99 долларов (16 200 гривен). Таким образом цена Digital Edition в США увеличилась на 50 долларов.

Важно отметить, что в отличие от текущей модели, покупатели новой PS5 Digital Edition имеют возможность добавить привод Blu-ray позже, поскольку он будет продаваться отдельно по цене 79,99 долларов (2 900 гривен), но для его подключения к PS5 потребуется доступ в интернет.