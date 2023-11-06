Компактна зсередини: у мережі з'явилося відео розібраної консолі PlayStation 5

На сервісі YouTube з'явилося відео, в якому проводиться розбирання нової, компактнішої версії ігрової консолі PlayStation 5. Іноді її називають PS5 Slim, хоча цей термін відсутній в офіційній назві, встановленій Sony.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про відеоігри VGC .

У цьому відеоролику автор аналізує консоль, розбираючи її на окремі компоненти, а також порівнює її з попередньою моделлю. Його висновок полягає в тому, що нова компактна версія трохи відрізняється за розмірами від оригінальної.

Нова цифрова версія PlayStation 5 має масу 2,6 кілограма порівняно з попередньою версією, яка важить 3,4 кілограми. У той же час нова версія з дисководом важить 3,2 кілограми, тоді як попередня має масу 3,9 кілограма.

Особливістю нової версії є те, що дисковод можна легко зняти без використання спеціальних інструментів, оскільки він підключається до материнської плати через один роз'єм. Однак для доступу до відсіку SSD все ще потрібна викрутка.

Автор відео також висловив невдоволення з приводу нової горизонтальної стійки, яка входить у комплект постачання і є двома пластиковими затискачами. Вертикальна підставка продається окремо.

Ціни на нову консоль із накопичувачем становлять 499,99 доларів (18 000 гривень), тоді як версія PS5 Digital Edition коштує 449,99 доларів (16 200 гривень). Таким чином, ціна Digital Edition у США збільшилася на 50 доларів.

Важливо відзначити, що на відміну від поточної моделі, покупці нової PS5 Digital Edition мають можливість додати привід Blu-ray пізніше, оскільки він буде продаватися окремо за ціною 79,99 доларів (2 900 гривень), але для його підключення до PS5 буде потрібно доступ до інтернету.