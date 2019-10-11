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Українці порівняли діючу владу з попередньою

Новини » Економіка    11.10.2019 - 15:18
Українці порівняли діючу владу з попередньою
Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни в цілому схвалюють дії Зеленського і його команди

Майже половина українців (48%) вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% - що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% - що вона гірша за попередню. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року.

Українці порівняли діючу владу з попередньоюrazumkov.org.ua

Загалом, характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 41,5% респондентів), 29% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається, і 20% - що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі.

Українці порівняли діючу владу з попередньоюrazumkov.org.ua

Чверть (23%) респондентів вважають, що дії нової влади виправдали їх сподівання, ще 5% - що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, 9% заявили, що нова влада не виправдала їх сподівань, 12% - що від нової влади вони нічого доброго не очікували, так і сталося, 6% - що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. Але 40% опитаних громадян дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

Українці порівняли діючу владу з попередньою

razumkov.org.ua

Крім того, 54,5% опитаних вважають, що дії президента Володимира Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% - що його дії насамперед спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Українці порівняли діючу владу з попередньою

razumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова президенту України Володимиру Зеленському на початку жовтня 2019 року довіряли 70,5% українців, не довіряли 22,1%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців були задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського.

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