Комик Виктор Розовый раскрыл подробности реабилитации и вспомнил бой перед ранением (фото)

Виктор Розовый, который недавно перенес сложную операцию, высказался о своем состоянии. Так, он ответил на вопросы подписчиков относительно того, сможет ли ходить после травмы, а также поделился некоторыми воспоминаниями.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Лиги смеха" рассказывает об этом подробнее.
Комик поделился, что еще нужно время на полное восстановление после тяжелой травмы. Однако вероятность тоже того, что он будет ходить - 100 процентов. В то время как рука всех своих функций не восстановит.
"Говорят, что 100 процентов буду ходить, но нужно время и еб*шить. А вот рука всех функций не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", - написал Розовый.
Кроме того, в одной из stories он показал фото головы, где можно увидеть шов после медицинских вмешательств и процесса заживления.
Розовый рассказал о реабилитации (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)
Когда же кто-то из пользователей поинтересовался, что последнее Виктор помнит перед тем, как получил ранение головы, он озвучил некоторые детали.
"У нас в своде был тотальный обсешн - наху*рить пидо*ов, все остальное неважно... Поэтому помню, как по рации передали, что пи*ры должны заходить в наш квадрат, и как выставил винтовку в их направлении. Конечно, перед заходом мортал шели полетели. А еще помню, как птбешники заходили, как раз те, которые меня спасли", - отметил знаменитость.
Комик рассказал о бое перед ранением (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)
Напомним, украинский комик пошел защищать страну от врагов в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Тяжелое ранение в голову он получил в марте во время выполнения боевого задания.
На одном из кадров юморист показывал, что в результате осколкового удара на его голове появилась вмятина.
На днях ему провели операцию по установке титановой пластины - об этом Виктор также высказывался в своих соцсетях. В частности, он писал, что "шрамов не прибавилось, однако железа в его голове стало больше".
Звезда недавно перенес операцию (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)
Комик получил известность как участник команды "Загорецька Людмила Степанівна" и участник проекта "Ігри приколів", выходившей на телеканале "1+1".
В 2017 году вместе с молдавской командой "Стояновка" стал победителем 3 сезона "Лиги смеха", а в 2018 году на фестивале в Одессе - обладателем летнего кубка "Лиги смеха".
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