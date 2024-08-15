Комик Виктор Розовый раскрыл подробности реабилитации и вспомнил бой перед ранением (фото)

Розовый прокомментировал реабилитацию и вспомнил бой перед ранением

Комик поделился, что еще нужно время на полное восстановление после тяжелой травмы. Однако вероятность тоже того, что он будет ходить - 100 процентов. В то время как рука всех своих функций не восстановит.

"Говорят, что 100 процентов буду ходить, но нужно время и еб*шить. А вот рука всех функций не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", - написал Розовый.

Кроме того, в одной из stories он показал фото головы, где можно увидеть шов после медицинских вмешательств и процесса заживления.

Розовый рассказал о реабилитации (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Когда же кто-то из пользователей поинтересовался, что последнее Виктор помнит перед тем, как получил ранение головы, он озвучил некоторые детали.

"У нас в своде был тотальный обсешн - наху*рить пидо*ов, все остальное неважно... Поэтому помню, как по рации передали, что пи*ры должны заходить в наш квадрат, и как выставил винтовку в их направлении. Конечно, перед заходом мортал шели полетели. А еще помню, как птбешники заходили, как раз те, которые меня спасли", - отметил знаменитость.

Комик рассказал о бое перед ранением (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Что известно о ранении Розового и его реабилитации

Напомним, украинский комик пошел защищать страну от врагов в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Тяжелое ранение в голову он получил в марте во время выполнения боевого задания.

На одном из кадров юморист показывал, что в результате осколкового удара на его голове появилась вмятина.

На днях ему провели операцию по установке титановой пластины - об этом Виктор также высказывался в своих соцсетях. В частности, он писал, что "шрамов не прибавилось, однако железа в его голове стало больше".

Звезда недавно перенес операцию (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Кто такой Виктор Розовый

Комик получил известность как участник команды "Загорецька Людмила Степанівна" и участник проекта "Ігри приколів", выходившей на телеканале "1+1".

В 2017 году вместе с молдавской командой "Стояновка" стал победителем 3 сезона "Лиги смеха", а в 2018 году на фестивале в Одессе - обладателем летнего кубка "Лиги смеха".

Вместе со Святославом Антиповым ведет YouTube-канал "Kurva matj", главная тематика которого - контрабандистские песни с нецензурной лексикой и юмористическим подтекстом.

Женат. Со своей избранницей Ольгой пошел под венец в марте этого года.