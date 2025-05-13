Комик Повар Данил рассекретил, сколько тысяч долларов зарабатывает во время войны

Популярный украинский комик Даниил Повар поделился подробностями о своих доходах во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу от Люкс ФМ "По хатах".

Так, 25-летний артист рассказал, что основным источником заработка для него остаются живые выступления, рекламные интеграции, а также видеопоздравления, которые заказывают поклонники.

"Просто: "Привет, с днем рождения тебя" - и на самом деле это очень дорого. Я был удивлен. В какой-то момент я снимал по три видео в день, и каждое стоило по 4 000 гривен", - признался Повар.

По словам комика, каждое поздравление длится по 6-7 минут, и он искренне вкладывается в них. Повар Даниил (фото: instagram.com/povardanil)

Даниил также упомянул, что в какой-то момент был вынужден повысить цены, ведь спрос рос, и он физически не успевал обрабатывать все запросы.

Относительно ежемесячного заработка, юморист сослался на слова своего директора: "Мы зарабатываем где-то 7 000 долларов (288 050 грн) в месяц".

Впрочем, уточнил, что эти средства не полностью идут ему, ведь часть идет в общий бюджет, а остальное - на бытовые расходы, технику, книги и даже "орехи и шапки Багинского". Повар Данил (скриншот из видео)

"Ну... возможно, 5 000. Не знаю. Может, немного приврал. Я не считал прям сильно", - добавил артист с улыбкой.

Несмотря на довольно стабильные доходы, комик арендует жилье - просторную квартиру площадью 156 квадратных метров.

Стоимость аренды составляет 18 000 гривен в месяц. По его словам, для такой площади - это невысокая цена.

"Я бы на их месте поднял. Просто ко мне ехать 10 минут от центра", - сказал блогер.

Краткая биография Повара Данила

Даниил Повар, настоящее имя которого Даниил Перетягин, родился в Каховке, Херсонская область.

В детстве был обычным парнем: играл в футбол, носил незаметную одежду. В старших классах занимался театром, а после школы поступил в херсонское училище на повара - отсюда и псевдоним "Повар".

Но настоящей жажды кулинарии не было и понял, что хочет в Киев, чтобы реализовать свои амбиции.

В 2019 году переехал в столицу, поступил в университет культуры на телеведущего, но обучение не завершил. Повар Данил (фото: instagram.com/povardanil)

Работал в сфере продаж, одновременно ища пути самовыражения и начиная менять стиль - сначала для себя, впоследствии и публично.

Карьера артиста стремительно пошла вверх: Даня активно снимается в Youtube-шоу, участвует в стендапах и создает ролики для соцсетей. Сейчас он - узнаваемая медийная фигура.

Его родной город остается в оккупации. Мама иногда приезжает к нему в Киев, но каждый раз вынуждена возвращаться обратно. Это, признается Даня, самое болезненное. Верит в победу и помогает армии.