Комендантська година в Києві: названа умова, за якої можна покинути домівку

"У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - говориться в повідомленні.

Що не можна робити під час комендантської години

В КМДА наголосили, що у цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

Киян закликають обмежити пересування під час комендантської години.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - наголосили у відомстві.