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Комендантська година в Києві: названа умова, за якої можна покинути домівку

Автор: Світлана Мащенко

В Києві було оголошено комендантську годину, яка розпочалася у суботу 26 лютого о 17:00 і закінчиться о 8:00 в понеділок 28 лютого. Вийти на вулицю можна лише за однією умови - оголошення повітряної тривоги, після якої треба слідувати в укриття.

Про це розповіли в пресслужбі КМДА.

"У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - говориться в повідомленні.

Що не можна робити під час комендантської години

В КМДА наголосили, що у цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

Киян закликають обмежити пересування під час комендантської години.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - наголосили у відомстві.

Раніше ми писали, що киян попередили про мітки, які можуть залишають мародери.

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Комендантська година