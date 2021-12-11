ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський висловився про вакцинацію дітей від COVID: "ось зрозумілий очевидний аргумент"

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 18:52
Комаровський висловився про вакцинацію дітей від COVID: "ось зрозумілий очевидний аргумент" Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Євген Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.

Про це доктор Комаровський розповів у програмі "Час Голованова" на каналі "Україна".

За словами заслуженого лікаря України, вакцинація дітей як здорових, так з "фоновими" захворюваннями в майбутньому допоможе уникнути зараження COVID-19 серед дорослих, а також позбавить дитину від можливих "постковідних" ускладнень

Так, хоча діти зазвичай легше переносять коронавірус, вони поширюють його серед інших людей, в тому числі дорослих, досить активно.

Крім того, Комаровський заявляє, що діти - "це "середовище", в якому активно відбувається мутація коронавірусу".

"І нарешті третє, і найголовніше, що може бути зрозумілим очевидним аргументом для дорослих - у дітей теж буває так званий пост-COVID, або long COVID", - розповів ведучий і педіатр.

Комаровський уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути такий же довгий, як і у дорослих.

"Тобто дитина легко переносить хворобу, потім пів року у неї твориться що завгодно! Вона неадекватно поводиться, у неї пропадає пам'ять, порушується працездатність, вона не може вчитися, не може запам'ятати найпростіший вірш, і відновлюється потім місяцями", - перерахував ймовірні загрози лікар.

Так, Комаровський закликає батькам зважити ризики та зробити правильний вибір в питанні вакцинації дітей.

"Навіщо це треба?! Чому не прищепити дитину? Звичайно треба прищепити", - наголосив педіатр.

Нагадаємо, перед цим доктор Комаровський розповів, що від вакцинації від коронавірусу не варто відмовлятися навіть при алергії на препарати.

Також ми писали про те, що раніше Євген Комаровський пояснив, який штам коронавірусу зараз найбільше загрожує українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский Євген Комаровський вакцинация от коронавируса
LITE
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли