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Комаровський роз'яснив, який штам зараз найбільше загрожує українцям

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Вівторок 07 грудня 2021 13:13
Комаровський роз'яснив, який штам зараз найбільше загрожує українцям Фото: Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям, який штам коронавірусу для них зараз більш небезпечний - Дельта або Омікрон.

Про це pаслужений лікар повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Нас чекає нова хвиля

За словами Комаровського, навряд чи Омікрон витіснить Дельту.

"Навіть якщо ми викреслимо "Омікрон", то нова хвиля коронавірусу все одно буде навесні. Тому зростання весняної захворюваності ковідом цілком очікувана. Що стосується саме штаму "Омікрон", зрозуміло, що сьогодні статистичних об'єктивних даних по ньому немає", - повідомив лікар.

За словами Комаровського, відповісти на головні питання щодо особливостей клінічного перебігу хвороби при інфікуванні цим типом ковіду поки не можна.

Що знаємо про Омікрон

Педіатр уточнив, що від нового штаму Омікрон ще не померла жодна людина.

"Основна маса хворих в Африці - саме "Омікроном", але при цьому там не спостерігається зростання смертності і немає зростання споживання кисню серед хворих. Тому на даному етапі давайте спробуємо розглянути ситуацію за оптимістичним сценарієм", - пояснив медик.

Комаровський звернув увагу на важливий нюанс - масову захворюваність "Омікрон" викличе саме серед дітей. Тому зараз важливо звернути увагу на готовність дитячих стаціонарів.

Як ми раніше писали, Комаровський розніс міф про некорисність популярного продукту.

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Доктор Комаровский
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