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Комаровский высказался о вакцинации детей от COVID: "вот понятный очевидный аргумент"

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Суббота 11 декабря 2021 18:52
Комаровский высказался о вакцинации детей от COVID: "вот понятный очевидный аргумент" Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Евгений Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса детей как здоровых, так и уже после перенесенной болезни. Педиатр отметил, что для ребенка такая прививка действительно нужна, и объяснил почему.

Об этом доктор Комаровский рассказал в программе "Время Голованова" на канале "Украина".

По словам заслуженного врача Украины, вакцинация детей как здоровых, так с "фоновыми" заболеваниями в будущем поможет избежать заражения COVID-19 среди взрослых, а также избавит ребенка от возможных "постковидных" осложнений

Так, хотя дети обычно легче переносят коронавирус, они распространяют его среди других людей, в том числе взрослых, довольно активно.

Кроме того, Комаровский заявляет, что дети - "это "среда", в которой активно происходит мутация коронавируса".

"И наконец третье, и самое главное, что может быть понятным очевидным аргументом для взрослых - у детей тоже бывает так называемый пост-COVID, или long COVID", - рассказал ведущий и педиатр.

Комаровский уточнил, что процесс восстановления у детей после перенесенного коронавируса может быть такой же длинный, как и у взрослых.

"То есть ребенок легко переносит болезнь, затем полгода у него творится что угодно! Он неадекватно себя ведет, у него пропадает память, нарушается работоспособность, он не может учиться, не может запомнить простейшее стихотворение, и восстанавливается потом месяцами", - перечислил вероятные угрозы врач.

Так, Комаровский призывает родителям взвесить риски и сделать правильный выбор в вопросе вакцинации детей.

"Зачем это надо?! Почему не привить ребенка? Конечно надо привить", - подчеркнул педиатр.

Напомним, перед этим доктор Комаровский рассказал, что от вакцинации от коронавируса не стоит отказываться даже при аллергии на препараты.

Также мы писали о том, что ранее Евгений Комаровский объяснил, какой штамм коронавируса сейчас больше всего угрожает украинцам.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский вакцинация от коронавируса
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