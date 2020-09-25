Комаровський повідомив, коли в Україні буде нова хвиля COVID-19

Комаровський спрогнозував новий спалах коронавірусу в Україні
Доктор Комаровський розповів, коли чекати підвищення захворюваності коронавірусом в Україні. Свою точку зору лікар озвучив під час прямого ефіру, коли відповідав на запитання користувачів мережі на YouTube. За словами заслуженого українського педіатра, спалах COVID-19 відбудеться в середині жовтня.
Лікар сказав, що інфекція почне прогресувати з початком опалювального сезону.
"Як тільки ми закриємося в приміщеннях, як тільки включать опалення, припинимо провітрювати і закриємо вікна", - сказав Комаровський.
"Я не сумніваюся, що різке зростання захворюваності коронавірусу відбудеться, швидше за все, з середини жовтня. Проте, це відбудеться не через ігнорування заходів, а тому що ми, традиційно, протягу боїмося більше, ніж коронавірусу", - заявив Комаровський.
Медик зазначив, що не у всіх країн вийде знову встановити суворий карантин, але вони повинні забезпечити своїм громадянам належний захист здоров'я.
Комаровський вважає, що зараз необхідно проводити курси для медсестер і санітарів, підвищувати кваліфікацію лікарів, будувати будівлі, налагоджувати виробництво кисневих апаратів, запастися необхідними ліками, а також підтримувати медпрацівників, які, ризикуючи життям, борються з коронавірусом в країні.
Комаровський спрогнозував спалах коронавірусу в Україні
Також доктор Комаровський згадав, що повторне зараження - це "фокуси тестування". За його словами, якщо людина один раз перехворіла, то вдруге це навряд чи можливо, хвороба пройде в дуже легкій формі.
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