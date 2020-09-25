Комаровский сообщил, когда в Украине будет новая волна COVID-19

Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Комаровский спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине

Доктор Комаровский рассказал, когда ждать повышения заболеваемости коронавирусом в Украине. Свою точку зрению врач озвучил во время прямого эфира, когда отвечал на вопросы пользователей сети на YouTube. По словам заслуженного украинского педиатра, вспышка COVID-19 произойдет в середине октября.

Врач сказал, что инфекция начнет прогрессировать с началом отопительного сезона. Это случится из-за малого количества свежего воздуха в помещениях.

"Как только мы закроемся в помещениях, как только включат отопление, прекратим проветривать и закроем окна", - сказал Комаровский.

По словам медика, с середины октября нас ждет увеличение случаев болезни.

"Я не сомневаюсь, что резкий рост заболеваемости коронавируса состоится, скорее всего, с середины октября. Однако, это произойдет не из-за игнорирования мер, а потому что мы, традиционно, сквозняка боимся больше, чем коронавируса", - заявил Комаровский.

Медик отметил, что не у всех стран получится снова установить строгий карантин, но они должны обеспечить своим гражданам должную защиту здоровья.

Комаровский считает, что сейчас необходимо проводить курсы для медсестер и санитаров, повышать квалификацию врачей, строить здания, налаживать производство кислородных аппаратов, запасаться необходимыми лекарствами, а также поддерживать медработников, которые, рискуя жизнью, борются с коронавирусом в стране.

Комаровский спрогнозировал вспышку коронавируса в Украине

Также доктор Комаровский упомянул, что повторное заражение - это "фокусы тестирования". По его словам, если человек один раз переболел, то во второй раз это врядли возможно, либо болезнь пройдет в очень легкой форме.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал способ избежать перехода ОРВИ в пневмонию.