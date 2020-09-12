Комаровський назвав спосіб уникнути переходу ГРВІ в пневмонію: ефективно на 99%

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський дав пораду батькам, як не запустити ГРВІ і не потрапити в лікарню

Євген Комаровський розповів про найбільший страх всіх мам і бабусь - коли ГРВІ у дитини переходить в пневмонію. Лікар пояснив механізм розвитку пневмонії, який дасть зрозуміти, чого бояться.

Педіатр у статті на своєму особистому сайті каже, що таких механізмів - два. І один з них абсолютно не залежить від наших дій. Пов'язаний він з особливостями вірусу, який відразу ж потрапляє в бронхи або легені. Таке відбувається у разі вірусної пневмонії, але це буває рідко.

Найчастіше розвивається другий сценарій, коли починається ГРВІ з запаленням верхніх дихальних шляхів. При цьому утворюється надлишок слизу і мокротиння. А якщо приймати відхаркувальні, стане ще більше цих "рідин" в легенях.

"Головна причина пневмонії - це загустіння слизу, що утворилася в бронхах: слиз стає схожий на пластилін, і грудка його перекриває просвіт бронха. Коли це відбувається, у легенях порушується рух повітря, і там починають активно розмножуватися бактерії", - пише педіатр.

Щоб так не сталося, потрібно не дати загуснути слизу - тепло одягтися і забезпечити температуру в приміщенні не вище +18 градусів, вологість 50% і пити багато теплої рідини. А ось без вказівки хорошого лікаря приймати відхаркувальні і муколітики не можна.

Якщо дотримуватися цих правил, то переходу ГРВІ в пневмонію найімовірніше вдасться уникнути.

"Якщо батьки знають класичні прийоми допомоги при ГРВІ, то саме мама і тато можуть на 99% позбавити свою дитину від пневмонії", - додав Комаровський.

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