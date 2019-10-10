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Комаровський попередив про небезпечні родимки у дітей

STYLERЖиття    10.10.2019 - 08:07
Комаровський попередив про небезпечні родимки у дітей
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні утворення на тілі дитини

Доктор Комаровський розповів українським батькам, які родимки на тілі дитини є небезпечними і на що слід звернути увагу негайно. Про це відомий український педіатр напсиал на своєму офіційному сайті. За словами медика, не варто турбуватися, що родимки з віком стають більше.

"Родимки на шкірі дитини, як правило, не привід для особливого занепокоєння, тому що нові цятки з'являються і в дитинстві, підлітковому віці. Коли дитина виросте, родимки, природно, стануть більше. Також нормально, що родимки на шкірі поступово темніють, освітлюються або навіть зникають", - повідомив медик.

Комаровський попередив про небезпечні родимки у дітей

Фото: Меланома у дитини (ib.komarovskiy.net)

Але є момент, коли потрібно придивитися до тіла дитини, бувають випадки, коли дерматолог повинен перевірити родимку, щоб не помилитися з діагнозом. Виявлена на ранніх стадіях меланома добре піддається лікуванню.

Ознаки небезпечних родимок

  • Якщо родимка занадто швидко росте або змінюється, то це повинно викликати настороженість батьків і спонукати їх звернутися з цією проблемою до лікаря-дерматолога.
  • Якщо родимка має куполоподібну форму, зубчасті кордону або складається із сегментів різного кольору. Якщо на шкірі вашої дитини є опукле округле утворення рожевого, червоного, жовто-коричневого або коричневого кольору, швидше за все, це невус Шпіца.
  • Кровоточить родимка. Опукла родимка може про щось зачепитися і пошкодитися до крові. Однак якщо родимка кровоточить без причини, її слід перевірити. Родимка, яка виглядає як відкрита рана, також повинна викликати занепокоєння.
  • Багато родимок. Для дитини чи підлітка нормально, якщо у нього з'являються нові родимки. Коли малюк стає дорослим, зазвичай у нього спостерігається від 12 до 20 родимок. Але якщо у дитини вже є 50 з гаком родимок, то він повинен перебувати під наглядом дерматолога.
  • Наявність великої або гігантської родимки збільшує ризик розвитку меланоми та інших проблем зі здоров'ям у дитини. Цей ризик тим більший, чим дитина молодша. Більше половини меланом, які розвиваються з гігантських родимок, діагностуються до 10 років.
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