Комаровский рассказал, как поддерживать эмоциональное состояние детей во время войны

Любой даже малейший стресс негативно влияет на психическое и эмоциональное состояние ребенка. Поскольку дети - это еще не сложившиеся личности, им в разы труднее переживать сложные события. Война оказывает такое же влияние на детей, поэтому их нужно правильно поддерживать.

Как уравновешивать эмоциональное состояние ребенка во время войны, рассказал Доктор Комаровский на своем канале в YouTube.

Факторы, влияющие на детскую психику

Не хватает одного из основных ресурсов. Если у ребенка не закрыта одна из базовых потребностей в виде жилья, воды или пищи, это вызовет стресс. Сюда же можно отнести отсутствие обучения в школе или другой среде общения со сверстниками.

Нарушение семейных отношений. Для ребенка семья представляет большую ценность. Если кого-то из членов семьи нет или они ведут себя не так, как раньше, это вызовет стрессовую реакцию.

Общий пессимизм. Даже в худшие времена старайтесь находить что-то светлое и хорошее для вашего ребенка.

Насилие становится нормой. Насилие во время войны - вещь неизбежная. Однако ребенок должен понимать, что это не норма и не привыкать к этому.

Если хотя бы один из этих факторов влияет на вашего ребенка, вероятно, он имеет изменения в психике, проявляющиеся в его эмоциональном поведении.

У маленького ребенка психика достаточно чувствительна к разным стрессовым событиям (фото: Getty Images)

Как поддержать эмоциональное состояние ребенка

Следите за собственным эмоциональным состоянием. Не секрет, что ребенок берёт пример со своих родителей. Он чувствует и перенимает их состояние. Поэтому прежде помогите себе, а после этого сможете стать хорошей опорой для собственного ребенка.

Контролируйте свое поведение. Если вы плачете и ребенок является свидетелем этого, объясните ему, почему вы это делаете. Человеку свойственно понимать смысл тех или иных действий. Используйте правило ООО: объяснить, отвлечь, обнять. Это сблизит вас с ребёнком.

Селекция информации. Старайтесь уменьшать количество отрицательной информации, потребляемой ребенком. Выключайте телевизор, когда показывают новости о войне. Вы можете контролировать информацию, которая попадает в ваш дом.

Распорядок дня. Для стабильной психики человека, а не только ребенка, важно иметь предварительный план действий даже на небольшой промежуток времени. Определите четкие часы, когда просыпаться, завтракать, чистить зубы, ложиться спать. Это даст ощущение стабильности.

Терпение. Станьте более снисходительны к ребенку, если он переживает сильный стресс. Не реагируйте эмоционально на школьные оценки, невыполнение каких-либо задач. Пусть этот пустяк не добавляет ребенку проблем.

Планы и горизонты планировки. Обсудите с ребенком план действий на случай пожара или длительного отключения света. Составьте список того, что будете делать. Также поделитесь друг с другом тем, что хотели бы сделать после войны. Планируйте на разные промежутки времени.

Взаимная поддержка. Поддерживайте ребенка, но также дайте ему понять, что вы тоже нуждаетесь в его поддержке. Ребенок будет понимать, что он может быть чем-то полезным и чувствовать свою потребность.