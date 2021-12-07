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Комаровский разъяснил, какой штамм сейчас больше всего угрожает украинцам

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 13:13
Комаровский разъяснил, какой штамм сейчас больше всего угрожает украинцам Фото: Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал украинцам, какой штамм коронавируса для них сейчас более опасен - Дельта или Омикрон.

Об этом заслуженный врач сообщил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".

Нас ждет новая волна

По словам Комаровского, вряд ли Омикрон вытеснит Дельту.

"Даже если мы вычеркнем "Омикрон", то новая волна коронавируса все равно будет весной. Поэтому рост весенней заболеваемости ковидом вполне ожидаем. Что касается именно штамма "Омикрон", понятно, что сегодня статистических объективных данных по нему нет", - сообщил врач.

По словам Комаровского, ответить на главные вопросы относительно особенностей клинического течения болезни при инфицировании этим типом ковида пока нельзя.

Что знаем про Омикрон

Педиатр уточнил, что от нового штамма Омикрон еще не умер ни один человек.

"Основная масса заболевших в Африке – именно "Омикроном", но при этом там не наблюдается роста смертности и нет роста потребления кислорода среди больных. Поэтому на данном этапе давайте попытаемся рассмотреть ситуацию по оптимистическому сценарию", - объяснил медик.

Комаровский обратил внимание на важный нюанс - массовую заболеваемость "Омикрон" вызовет именно среди детей. Поэтому сейчас важно обратить внимание на готовность детских стационаров.

Как мы ранее писали, Комаровский разнес миф о неполезности популярного продукта.

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Доктор Комаровский
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