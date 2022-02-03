Комаровський розніс популярні ліки від COVID: скотство на такому заробляти

"Дуже значимо, як оцінюють ефективність препарату – його ж при легких формах не призначають, а тільки на етапі реального ризику цитокінового шторму. Тому важливо, як підібрана група пацієнтів для дослідження: у молодих людей буде одна ефективність, у літніх — інша абсолютно, у щеплених — третя, у нещеплених — четверта... і оскільки групи дуже неоднорідні, то виходять різні результати", - повідомив Комаровський.

Відзначимо, що ремдесівір - це противірусний препарат, який призначається у важких випадках у пацієнта. Комаровський вважає, що його ефективність дуже сумнівна.

"З моєї точки зору, ремдесівір - геніальний маркетинговий проект. Реальної ефективності дуже-дуже мало. Але лікарі, які призначають його в нашій країні і мають відсоток від цього, просто в захваті від препарату: такі божевільні гроші! Ще раз-ефективність його вкрай сумнівна", - резюмував медик.

Також медик уточнив, це зовсім недешеві ліки, і коли людина на ШВЛ і вже вмирає, шансів ніяких, а їй наполегливо продовжують купувати ремдесівір.

"Яке скотство - заробляти на такому! Останні гроші з людей витягати, знаючи, що все це безнадійно ... жах!"- здивувався Заслужений лікар.

Для довідки

Ремдесівір є новим противірусним препаратом в класі нуклеотидних аналогів. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 травня 2020 видало в спрощеному порядку "дозвіл для екстреного використання" ремдесівіру для лікування COVID-19 в США.

Його ціна в інтернеті стартує від 1400 гривень.