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Комаровський назвав наслідок куріння, про який багато хто не підозрював

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Середа 02 лютого 2022 11:14
Комаровський назвав наслідок куріння, про який багато хто не підозрював Доктор Комаровський розповів про куріння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський назвав несподіваний наслідок куріння, про який мало хто знав. Йдеться про ожиріння.

Про це заслужений педіатр повідав в ефірі свого шоу "Комаровості" в Instagram

Медик повідомив українцям, що жінки, чиї дідусі курили, мають схильність до ожиріння.

"У онучок чоловіків, що палять, маса жиру в тілі в середньому на 3,5-5,5 кілограмів більше, ніж у родичок противників тютюну. У разі, якщо курив дід по материнській лінії, цей показник збільшується до 5,5-6,1 кілограмів", - зазначив лікар.

Комаровський вирішив не уточнювати, чи впливає на схильність до повноти той факт, якщо сама жінка курить.

"Закономірність виявили в ході дослідження, там тисячі людей брали участь. Зрозуміти генетичний механізм того, як куріння впливає на це, поки не вдається, але те, що це так і є, сумнівів, за великим рахунком, не викликає", - пояснив доктор.

Чим небезпечне куріння

Шкода куріння в тому, то воно викликає три основних захворювання: рак легенів, хронічний бронхіт, коронарну хворобу. Вже давно доведено, що тютюн є причиною смертності від раку легені в 90% всіх випадків, від бронхіту та емфіземи в 75% і від хвороби серця в приблизно 25% всіх випадків.

За один рік через легені курця проходить близько 800 г тютюнового дьогтю. Тому, легені курця стають більш темними, ніж легені людини, що не палить. Постійний болісний кашель тягне за собою зниження еластичності легеневої тканини, викликає розтягнення альвеол і розвиток емфіземи легенів.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав найбільш неефективні способи підвищити імунітет.

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Доктор Комаровский
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