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Комаровський пояснив, як розпізнати лікарів-шарлатанів: пишуть неіснуючі діагнози

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П'ятниця 03 грудня 2021 09:52
Комаровський пояснив, як розпізнати лікарів-шарлатанів: пишуть неіснуючі діагнози Фото: Доктор Комаровський розніс деяких лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський попередив українців про лікарів, від яких варто триматися подалі. Вони пишуть неіснуючі діагнози і прописують непотрібні ліки.

Про це Євген Олегович розповів у програмі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна".

Які діагнози ставлять псевдоврачи:

  • Дисбактеріоз
  • Внутрішньочерпний тиск
  • Діатез
  • дискінезія жовчовивідних шляхів

У доказовій і цивілізованій медицині таких діагнозів немає давно, запевнив Комаровський.

"Укольчики, крапельниці, якими лікують неіснуючі хвороби, або неправильна тактика лікування, коли у людини сильний головний біль, а до неї приїжджає "швидка" і колють магнезію, в результаті це місце уколу так болить, що про голову вже і забув. Принаймні так було раніше. Це досі багато хто вважає лікуванням", - сказав медик.

Лікар також повідомив, що такі псевдодоктора прописують українцям "фуфломіцини", на які витрачається багато грошей, а ефекту нуль. Ці препарати абсолютно марні.

За словами Комаровського, деякі лікарі прописують людям народні методи, на кшталт "подихати над картоплею".

"На дворі 21-е століття, а люди досі замість провітрювання приміщень і обладнання вентиляції купують в ті ж дитячі садки кварцові лампи, хоча в приміщенні спека і дітям нічим дихати", - обурився Євген Олегович.

Заслужений педіатр закликав не ігнорувати сучасні тенденції у світовій терапії та профілактиці хвороб.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, чи не небезпечно робити щеплення від коронавірусу в тимчасових центрах вакцинації.

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Доктор Комаровский
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