Комаровський пояснив, як розпізнати лікарів-шарлатанів: пишуть неіснуючі діагнози
Доктор Комаровський попередив українців про лікарів, від яких варто триматися подалі. Вони пишуть неіснуючі діагнози і прописують непотрібні ліки.
Про це Євген Олегович розповів у програмі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна".
Які діагнози ставлять псевдоврачи:
- Дисбактеріоз
- Внутрішньочерпний тиск
- Діатез
- дискінезія жовчовивідних шляхів
У доказовій і цивілізованій медицині таких діагнозів немає давно, запевнив Комаровський.
"Укольчики, крапельниці, якими лікують неіснуючі хвороби, або неправильна тактика лікування, коли у людини сильний головний біль, а до неї приїжджає "швидка" і колють магнезію, в результаті це місце уколу так болить, що про голову вже і забув. Принаймні так було раніше. Це досі багато хто вважає лікуванням", - сказав медик.
Лікар також повідомив, що такі псевдодоктора прописують українцям "фуфломіцини", на які витрачається багато грошей, а ефекту нуль. Ці препарати абсолютно марні.
За словами Комаровського, деякі лікарі прописують людям народні методи, на кшталт "подихати над картоплею".
"На дворі 21-е століття, а люди досі замість провітрювання приміщень і обладнання вентиляції купують в ті ж дитячі садки кварцові лампи, хоча в приміщенні спека і дітям нічим дихати", - обурився Євген Олегович.
Заслужений педіатр закликав не ігнорувати сучасні тенденції у світовій терапії та профілактиці хвороб.
Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, чи не небезпечно робити щеплення від коронавірусу в тимчасових центрах вакцинації.