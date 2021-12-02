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Комаровський відповів на одне з популярних питань: чи небезпечно щепитися в тимчасових центрах вакцинації

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Четвер 02 грудня 2021 14:29
Комаровський відповів на одне з популярних питань: чи небезпечно щепитися в тимчасових центрах вакцинації Фото: Комаровський розповів про вакцинацію в тимчасових пунктах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, чи не небезпечно робити щеплення від коронавірусу в тимчасових центрах вакцинації.

Про це медик розповів на каналі "Україна 24".

Заслужений лікар зазначив, що це дуже важливе питання. Річ у тому, що останнім часом в мережі багато українців пишуть, що це "немислимо робити щеплення в торговому центрі", наприклад.

"Вакцинація не вимагає ніякої фармакологічної підготовки. Якщо хтось із лікарів вам сказав, що перед вакцинацією потрібно попити якісь пігулки - то це шарлатан. Вакцинація не вимагає попередніх аналізів, якщо у вас немає хвороб. Якщо ви не хворий - вас можна прищеплювати без всяких попередніх умов", - сказав Комаровський.

Доктор зазначив, що це не тільки його позиція, а й позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я і всього світу.

Також Комаровський повідомив, що там де людині роблять щеплення, повинні бути можливості надання першої допомоги в разі виникнення гострої алергічної препарації.

"Для цього потрібен гормон дексаметазон і адреналін. Там, де людей прищеплюють, ці препарати є, і лікарі знають, які препарати треба вводити", - зазначив лікар.

Комаровський додав, що в таких центрах повинна дотримуватися дистанція, натовпу бути не повинно.

Як ми раніше повідомляли, Комаровський розповів, для кого найнебезпечніше новий штам коронавірусу Омікрон.

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Доктор Комаровский
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