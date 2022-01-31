Комаровський розповів, чим зволожити суху шкіру взимку, якщо крем не допомагає

Лікар Комаровський розповів, як зволожити суху шкіру в холодну пору, якщо вам не допомагає крем. Крім того, відомий педіатр назвав причини пересихання шкіри.

Про все це він поділився з українцями на своєму YouTube-каналі .

Чому шкіра взимку стає сухою

Коли ми виходимо на холод, то має місце безпосередній контакт холодного повітря зі шкірою рук і обличчя. При цьому виникає спазм судин шкіри, щоб організм не втрачав тепло. Таким чином капіляри в шкірі закриваються, це погіршує її кровопостачання.

Другий факт сухості шкіри залежить від повітря. В Україні півроку опалювальний сезон, і через це в багатьох в квартирах стоїть сухе і тепле повітря. Через це шкіра також стає сухою.

Що з цим робити

Перш за все Євген Комаровський радить намагатися, щоб хоча б в тій кімнаті, де ви спите була температура 18-20 градусів тепла.

Також необхідно звертати увагу на вологість повітря. Оптимальна вологість повітря становить від 40 до 60%. Вологість повітря можна заміряти за допомогою дешевого приладу, який називається гігрометр. А регулювати повітря можна за допомогою побутового зволожувача повітря.

При виході на вулицю необхідно використовувати захисні креми, які захищають від морозу і вітру. А повернувшись додому, особливо перед сном, потрібно використовувати зволожуючі креми, а також креми, які отримали назву Емоленти. Вони не дозволяють шкірі втрачати вологу.

Євген Комаровський розповів, як зволожити суху шкіру взимку (відео: YouTube)