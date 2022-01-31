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Комаровський розповів, чим зволожити суху шкіру взимку, якщо крем не допомагає

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Понеділок 31 січня 2022 07:04
Комаровський розповів, чим зволожити суху шкіру взимку, якщо крем не допомагає Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лікар Комаровський розповів, як зволожити суху шкіру в холодну пору, якщо вам не допомагає крем. Крім того, відомий педіатр назвав причини пересихання шкіри.

Про все це він поділився з українцями на своєму YouTube-каналі.

Чому шкіра взимку стає сухою

Коли ми виходимо на холод, то має місце безпосередній контакт холодного повітря зі шкірою рук і обличчя. При цьому виникає спазм судин шкіри, щоб організм не втрачав тепло. Таким чином капіляри в шкірі закриваються, це погіршує її кровопостачання.

Другий факт сухості шкіри залежить від повітря. В Україні півроку опалювальний сезон, і через це в багатьох в квартирах стоїть сухе і тепле повітря. Через це шкіра також стає сухою.

Що з цим робити

Перш за все Євген Комаровський радить намагатися, щоб хоча б в тій кімнаті, де ви спите була температура 18-20 градусів тепла.

Також необхідно звертати увагу на вологість повітря. Оптимальна вологість повітря становить від 40 до 60%. Вологість повітря можна заміряти за допомогою дешевого приладу, який називається гігрометр. А регулювати повітря можна за допомогою побутового зволожувача повітря.

При виході на вулицю необхідно використовувати захисні креми, які захищають від морозу і вітру. А повернувшись додому, особливо перед сном, потрібно використовувати зволожуючі креми, а також креми, які отримали назву Емоленти. Вони не дозволяють шкірі втрачати вологу.

Євген Комаровський розповів, як зволожити суху шкіру взимку (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський назвав самі неефективні способи підвищити імунітет.

Раніше медики розповіли, чому дітям не можна давати сироп від кашлю.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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