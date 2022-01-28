Комаровський назвав найбільш неефективні способи підвищити імунітет: забудьте про них
Фото: Комаровський розповів про імунітет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Доктор Комаровський розповів про способи підняття імунітету, а також повідав, які з них абсолютно марні і неефективні.
Про це заслужений педіатр написав у Instagram.
Найнеефективніші способи підвищити імунітет на думку Комаровського
- БАДи
- Цибуля і часник
- Імуномодулятори
- Елеутерокок і ехінацея
- Амулети від вірусів
- Гомеопатія
Що буде ефективним
- Повноцінний сон
- Помірні фізичні навантаження
- Відмова від алкоголю і куріння
- Повноцінне харчування
- Вакцинація
- Позитивні емоції
Цікаво, що в коментарях багато підписників залишилися незадоволені порадами доктора. Одні вважають, що БАДи дуже добре працюють, інші впевнені, що пункт вакцинація зайвий.
- Не згодна. Гомеопатія ефективна. А щеплення ніяк не впливають на рівень імунітету. Вони допомагають організму виробити захист тільки до тієї інфекції, проти якої створені. Людина, вакцинована проти дифтерії, не стане після щеплення менше хворіти на ГРВІ.
- Так. Про БАД взагалі не згодна. Я їх п'ю вже років 10 і хворію 1-2 рази в 1-2 роки. До них хворіла частіше.
- Хворіла мама ГРВІ часто, вакцинація від грипу не рятувала взагалі. А після БАДів кілька років не хворіла на ГРВІ.
- Пам'ятаю я час, коли ви були проти вакцинації. А зараз раптом вона корисна для імунітету. Дивно звичайно, дуже дивно.
Як ми раніше писали, Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 при імуносупресії і хворобах нирок.