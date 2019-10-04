Комаровський розповів, як мамі впоратися з народженням другої дитини

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський роз'яснив, як найкраще поводитися жінці з народженням другого малюка

Доктор Комаровський розповів жінкам, як вести себе з першою дитиною при народженні другої. Про це відомий український педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Медик зазначив, що присутність в будинку старшої дитини нерідко породжує цілий ряд специфічних проблем, що виникають і у дітей (ревнощі, образа, агресія, зайву цікавість, нездатність відрізнити молодшого брата від нової іграшки), і у батьків (почуття провини, дратівливість, найгостріша нестача часу).

Експерт дав універсальні поради мамам, які стануть в нагоді в будь-якому віці:

Тепер вам повинно вистачати часу на двох (трьох і т. д.)! Мінімізуйте витрати часу на домашню працю, по можливості максимально використовуйте досягнення цивілізації — підгузники, посудомийна машина, готова їжа і т. д.⠀

Не робіть організаційних помилок — спільний сон, годування по першому писку, багатогодинні заколисування — все це не для вас. Дефіцит часу, емоцій і уваги старшій дитині — основна причина більшості теоретично можливих проблем.⠀

Говоріть зі старшим про молодшого. Розповідайте, пояснюйте, відповідайте на питання, заохочуйте зацікавленість. Читайте казки про братів і сестер.⠀

Не можна принести в будинок брязкальце і забути про машинку для старшого брата. І гостей/бабусь попередити: або приходьте з порожніми руками, або скільки дітей — стільки й подарунків.⠀

Не можна заспівати колискову молодшому і не почитати казку/поговорити по душам зі старшим. Можна влаштувати фотосесію молодшому і не зробити портрет старшої сестри з подальшою публікацією в Instagram і захопленим коментарем про найкращу/найкрасивішу дівчинку.

Заохочуйте будь-які спроби старшого допомогти вам у догляді за молодшим. Провокуйте ситуації, коли вам допомога потрібна. Дуже хваліть. Дуже! Ставте в приклад.

Не створюйте ситуації, коли старша дитина змушенf брати на себе відповідальність і приймати якісь батьківські рішення. Більшість фахівців не рекомендують навіть на короткий час залишати дітей самих, якщо старшій дитині ще не виповнилося 12 років. У будь-якому випадку, навіть якщо дитина 15 років залишається доглядати за молодшою сестрою, це повинна бути його ініціатива, а не категорична вимога батьків.

Комаровський дав важливі поради мамам двох дітей (ілюстративне фото)