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Комаровский рассказал, как справиться маме с рождением второго ребенка

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 06:53
Комаровский рассказал, как справиться маме с рождением второго ребенка
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский разъяснил, как лучше всего вести себя женщине с рождением второго малыша

Доктор Комаровский рассказал женщинам, как вести себя с первым ребенком при рождении второго. Об этом известный украинский педиатр написал на своей странице в Instagram.

Медик отметил, что присутствие в доме старшего ребенка нередко порождает целый ряд специфических проблем, возникающих и у детей (ревность, обида, агрессия, излишнее любопытство, неспособность отличить младшего брата от новой игрушки), и у родителей (чувство вины, раздражительность, острейшая нехватка времени).

Эксперт дал универсальные советы мамам, которые пригодятся в любом возрасте:

  • Теперь вам должно хватать времени на двоих (троих и т. д.)! Минимизируйте затраты времени на домашний труд, по возможности максимально используйте достижения цивилизации — подгузники, посудомоечная машина, готовая еда и т. д.⠀
  • Не совершайте организационных ошибок — совместный сон, кормление по первому писку, многочасовые укачивания — все это не для вас. Дефицит времени, эмоций и внимания по отношению к старшему ребенку — основная причина большинства теоретически возможных проблем.⠀
  • Говорите со старшим о младшем. Рассказывайте, объясняйте, отвечайте на вопросы, поощряйте заинтересованность. Читайте сказки о братьях и сестрах.⠀
  • Нельзя принести в дом погремушку и забыть про машинку для старшего брата. И гостей/бабушек предупредить: или приходите с пустыми руками, или сколько детей — столько и подарков.⠀
  • Нельзя спеть колыбельную младшему и не почитать сказку/поговорить по душам со старшим. Нельзя устроить фотосессию младшему и не сделать портрет старшей сестры с последующей публикацией в Instagram и восторженным комментарием про самую лучшую/самую красивую девочку.
  • Поощряйте любые попытки старшего помочь вам в уходе за младшим. Провоцируйте ситуации, когда вам помощь нужна. Очень хвалите. Очень! Ставьте в пример.
  • Не создавайте ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения. Большинство специалистов не рекомендуют даже на короткое время оставлять детей одних, если старшему ребенку еще не исполнилось 12 лет. В любом случае, даже если ребенок 15 лет остается присмотреть за младшей сестрой, это должна быть его инициатива, а не категорическое требование родителей.

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