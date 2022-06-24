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Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути

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П'ятниця 24 червня 2022 08:59
Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути Фото: Комаровський розповів, як не обгоріти на сонці (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це час активного і відкритого сонця, під яким легко можна отримати опіки. Такого поняття, як безпечний загар взагалі не існує. На думку медиків, ці поняття не можуть стояти поруч, адже засмага - це зовсім не про здоров'я.

Доктор Комаровський розповів, що таке сонячні опіки і назвав їх симптоми.

Відео з поясненнями опубліковано в Instagram медика.

Що таке сонячний опік

У більшості випадків сонячний опік являє собою опік першого ступеня, що характеризується значною площею. На окремих ділянках шкіри можливі опіки другого ступеня.

Симптоми сонячного опіку

  • почервоніння;
  • болючість;
  • підвищена чутливість;
  • набряклість;
  • міхур.
  • підвищення температури тіла;
  • нудота, блювання.

Як діяти, якщо у вас сонячний опік

  • Максимально обмежте контакт з сонячними променями;
  • Прийміть прохолодний душ або ванну;
  • Одягніть просторий м'який одяг;
  • Застосовуйте ліки місцевої дії (аерозолі, гелі, лосьйони, креми), що володіють протизапальним, ранозагоювальним, знеболюючим і зволожуючим ефектом;
  • Багато пийте.

Головні правила перебування на сонці

  • Не пускайте дітей на сонце в період його максимальної сонячної активності — з 10.00 до 16.00.
  • Користуйтеся сонцезахисними кремами (і в тіні теж), наносьте їх на шкіру завчасно (за 20-30 хвилин до виходу з приміщення), повторюйте застосування після купання.
  • Подбайте про одяг, який захищає тіло й обличчя від впливу сонячних променів.
  • На сонці особливо вразливі блакитноокі, світлошкірі, світловолосі і руді.

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Раніше Комаровський назвав ягоди, які ні в якому разі не можна їсти дітям.

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Доктор Комаровский
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