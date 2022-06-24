Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути

Літо - це час активного і відкритого сонця, під яким легко можна отримати опіки. Такого поняття, як безпечний загар взагалі не існує. На думку медиків, ці поняття не можуть стояти поруч, адже засмага - це зовсім не про здоров'я.

Доктор Комаровський розповів, що таке сонячні опіки і назвав їх симптоми.