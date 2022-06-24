Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути
Фото: Комаровський розповів, як не обгоріти на сонці (РБК-Україна)
Літо - це час активного і відкритого сонця, під яким легко можна отримати опіки. Такого поняття, як безпечний загар взагалі не існує. На думку медиків, ці поняття не можуть стояти поруч, адже засмага - це зовсім не про здоров'я.
Доктор Комаровський розповів, що таке сонячні опіки і назвав їх симптоми.
Відео з поясненнями опубліковано в Instagram медика.
Що таке сонячний опік
У більшості випадків сонячний опік являє собою опік першого ступеня, що характеризується значною площею. На окремих ділянках шкіри можливі опіки другого ступеня.
Симптоми сонячного опіку
- почервоніння;
- болючість;
- підвищена чутливість;
- набряклість;
- міхур.
- підвищення температури тіла;
- нудота, блювання.
Як діяти, якщо у вас сонячний опік
- Максимально обмежте контакт з сонячними променями;
- Прийміть прохолодний душ або ванну;
- Одягніть просторий м'який одяг;
- Застосовуйте ліки місцевої дії (аерозолі, гелі, лосьйони, креми), що володіють протизапальним, ранозагоювальним, знеболюючим і зволожуючим ефектом;
- Багато пийте.
Головні правила перебування на сонці
- Не пускайте дітей на сонце в період його максимальної сонячної активності — з 10.00 до 16.00.
- Користуйтеся сонцезахисними кремами (і в тіні теж), наносьте їх на шкіру завчасно (за 20-30 хвилин до виходу з приміщення), повторюйте застосування після купання.
- Подбайте про одяг, який захищає тіло й обличчя від впливу сонячних променів.
- На сонці особливо вразливі блакитноокі, світлошкірі, світловолосі і руді.
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