Комаровський назвав небезпечні ягоди: ніколи не дозволяйте дітям такі
Доктор Комаровський розповів, які ягоди можуть становити небезпеку, тому їх не можна дозволяти їсти дітям.
Знаннями педіатр поділився на своєму каналі YouTube.
За словами Комаровського, ягоди для українців - один з традиційних варіантів їжі. У наших предків була розвинена культура збору ягід в лісі, але зараз вона, на жаль, втратилася.
Які ягоди небезпечні
"Тому, я благаю вас, коли ви пішли з дітьми в ліс, ви повинні навчити дитину тому, що ніяку ягідку вона не може зірвати, взяти в руки або покласти в рот без прямого дозволу дорослого, який знаходиться поруч", - заявив педіатр.
Він додав, що це не можна робити не тільки в лісах і полях, в місті - те ж саме. Дитина не повинна сама рвати і їсти що-небудь з кущів або дерев.
Чим корисні ягоди
Всі інші ягоди (тобто ті, які пройшли перевірку на придатність дорослими) дуже корисні в будь-якому вигляді.
Завдяки високому вмісту клітковини, вони здатні вирішити проблему з запорами.
Їх можна заморожувати, варити компоти, відвари, варення, класти в випічку - від цього корисність ягід не втрачається.
Ягоди і алергія
У сучасному світі сильно змінився підхід до профілактики алергії. Якщо у мами, наприклад, алергія на малину, ягоду дитині потрібно дати якомога раніше. Можна дати спробувати в 5-6 місяців, цим зменшивши ймовірність алергії у малюка.
Ягоди - джерело вітамінів
У всіх ягодах дуже багато фолієвої кислоти (вітамін В9), яка особливо корисна вагітним.
Виявляється 2-3 чашки ягід в день (приблизно, гілочка винограду) принципово зменшують ризик: проблем з вагітністю, серцево-судинних хвороб, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона.
Педіатр радить формувати у дітей правильні харчові звички, тому ягоди повинні бути в кожному будинку кожен день!
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