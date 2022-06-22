Тепловий удар - смертельний! Педіатр розповіла, як не перегріти дитину в спеку

В Україні настала спека і багато батьків продовжують "кутати" своїх дітей, що дуже небезпечно для маленького організму. Для того, щоб не порушити теплообмін дитині, потрібно дотримуватися в жарку пору року певних правил.

Що не варто робити в спеку

Дуже часто неадекватні батьки не знають правил і перегрівають дітей у спеку. Вони надягають на коляски з малюками чохли, що абсолютно неприйнятно.

"Прийшло довгоочікуване літо!! Прекрасна пора ... перегріву дітей неадекватними батьками. Ну як же вчора були в куртці, сьогодні йти в футболці якось не за феншую. А коляска без чохла і купи пледів - це не можна..." - іронічно написала лікар.

"Тільки за перший тиждень, коли температура досягла 18+ і вище мене раз 200 запитали, чи моїй дитині не холодно. На десятому випадку вже валила у мене пара з вух від злоби! Але ми тут не про це", - продовжила медик.

Вона пояснила, що оптимальна температура для дитини - це 18-20 градусів.

"Зараз у нас мінімум на 5-7 більше в тіні. І що це означає? А те, що це багато, дуже і потрібно максимально забезпечити дитині тепловіддачу", - сказала фахівець.

Яка повинна бути одяг в спеку

Одяг повинен бути тільки в один шар, натуральний, з коротким рукавом. Не надягайте на коляску чохли, це заборонено. Не вкривайте дитину, максимум візьміть від спеки парасольку.

Для старших дітей головний убір навіть в тіні повинен бути тонкий бавовняний, з козирком, в ідеалі прикритою шиєю. У машині завжди включайте кондиціонер.

Пам'ятайте, що тепловий удар для маленької дитини - смертельний! Не кутайте свою дитину тільки тому, що так робили ваші батьки.