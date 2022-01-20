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Комаровський розповів, чи корисно безлактозне молоко

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Четвер 20 січня 2022 07:29
Комаровський розповів, чи корисно безлактозне молоко Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Євген Комаровський розповів про безлактозне молоко. Він зазначив, що це абсолютно нормальне молоко, і єдине, що його відрізняє від класичного молока - це відсутність лактози.

Про це Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на питання людей, щодо того, чи корисно пити безлактозне молоко.

Експерт зазначив, що якщо у вас немає непереносимості лактози, то краще пити звичайне молоко. А безлактозное молоко зроблено для тих, у кого починаються проблеми з травленням після прийому класичного молока.

Відомий лікар також пояснив, що лактоза міститься в будь-якому молоці ссавців, включаючи людину. Фермент, який відповідає за розщеплення лактози називається лактаза.

У новонароджених він дуже активний, і ось з віком його стає все менше і менше, тому у дорослих людей з'являється непереносимість лактози.

Для цих людей виробники і роблять безлактозное молоко. Його мінусом можна назвати те, що воно коштує дорожче, ніж звичайне молоко.

Тому якщо у вас або ваших дітей немає проблем з переносимістю лактози, то краще пити звичайне молоко і не позбавляти себе такого корисного вуглеводу як лактоза.

Євген Комаровський розповів про безлактозне молоко (відео: YouTube)

Нагадаємо, Євген Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип.

Раніше Комаровський порівняв заразність Омікрона з кором.

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Євген Комаровський
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