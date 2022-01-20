Комаровський розповів, чи корисно безлактозне молоко

Доктор Євген Комаровський розповів про безлактозне молоко. Він зазначив, що це абсолютно нормальне молоко, і єдине, що його відрізняє від класичного молока - це відсутність лактози.

Про це Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на питання людей, щодо того, чи корисно пити безлактозне молоко.

Експерт зазначив, що якщо у вас немає непереносимості лактози, то краще пити звичайне молоко. А безлактозное молоко зроблено для тих, у кого починаються проблеми з травленням після прийому класичного молока.

Відомий лікар також пояснив, що лактоза міститься в будь-якому молоці ссавців, включаючи людину. Фермент, який відповідає за розщеплення лактози називається лактаза.

У новонароджених він дуже активний, і ось з віком його стає все менше і менше, тому у дорослих людей з'являється непереносимість лактози.

Для цих людей виробники і роблять безлактозное молоко. Його мінусом можна назвати те, що воно коштує дорожче, ніж звичайне молоко.

Тому якщо у вас або ваших дітей немає проблем з переносимістю лактози, то краще пити звичайне молоко і не позбавляти себе такого корисного вуглеводу як лактоза.

Євген Комаровський розповів про безлактозне молоко (відео: YouTube)