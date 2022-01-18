Комаровський порівняв заразність Омікрону з кором: "ми всі отримаємо цей вірус"

Штам коронавірусу "Омікрон" надзвичайно заразний, і від нього не ефективні карантинні протиепідеміологічні заходи, зокрема, маски, а також підхопити вірус можна після вакцинації, розповів відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський.

Порівняння з кором

За словами Комаровського, варіант SARS-CoV-2 "Омікрон" по своїй заразності можна порівняти з кором.

"А це одна з найзаразніших інфекцій, що існують на земній кулі. Зрівнятися з кором не може, напевно, ніщо. "Омікрон" практично такий же", - висловився він.

Доктор Комаровський нагадав свій прогноз, озвучений пару місяців тому, що "Омікрон" прийде в кожне носогорло, і кожна людина отримає "Омікрон".

Ризик можливих ускладнень

"Тут ніякі маски, ніякі протиепідемічні заходи не спрацюють. Тобто ми всі отримаємо цей вірус. І чим це скінчиться? Швидше за все, ті, хто щеплений, і ті, хто хворів, отримають легку форму захворювання", - поділився думкою лікар.

Разом з тим, продовжив заслужений педіатр, якщо ж порівнювати "Омікрон" з грипом, то новий штам коронавірусу заразніший, проте грип частіше викликає ускладнення.

"Тут той же грип, але погано стає одному з 1000. Реально погано. Але захворіють десятки мільйонів. Тому загальна кількість тих, кому буде дуже погано, на кого не вистачить медицини, кисню і всього іншого, буде величезним", - дав тривожний прогноз Комаровський.

Що робити українцям через "Омікрон"

Він вважає, що в Україні вже почалася нова хвиля COVID-19 через штам "Омікрон", хоч це і не відображається нині в статистиці у зв'язку з низьким рівнем тестування.

Хоча, за словами Комаровського, маски та вакцинація, а також наявність антитіл після одужання, не захистять від можливості підхопити цей варіант коронавірусу, все одно щеплення здатне позбавити від важкого перебігу хвороби, від потенційних ускладнень.

"Умовно кажучи, коли до нас в організм потрапить вірус, то ті антитіла, які у нас є внаслідок вакцинації, не можуть повністю його нейтралізувати. Вони послаблюють його дію, не дають йому нас вбити, але захистити від хвороби не можуть. Це особливість коронавірусу внаслідок його мутації", - пояснив лікар.

Комаровський закликав вакцинуватися і робити бустерні щеплення від коронавірусу "всім дорослим жителям країни старше 18 років, особливо, звичайно ж, всім групи ризику: 60+, при діабеті, ожирінні".